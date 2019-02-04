Раді запропонували не пускати спостерігачів з РФ на вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про неможливість участі спостерігачів з країни - агресора РФ на українських президентських і парламентських виборах. Про це у понеділок повідомила перший заступник ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
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"Разом з колегами зареєстрували законопроект про неможливість участі спостерігачів з країни - агресора РФ на українських президентських і парламентських виборах... На погоджувальній закликала колег, щоб ВР підтримала позицію української дипломатії, і прийняли законопроект, який унеможливить присутність російських спостерігачів в міжнародних місіях", - заявила Геращенко у Facebook.
Відповідний проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні під №9524 внесли у Раду 4 лютого.
Наразі законопроект, текст якого ще не оприлюднено на сайті парламенту, передано на розгляд керівництву.
Раніше ЦВК зробила заяву про російських спостерігачів на виборах.