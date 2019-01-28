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Допустити російських спостерігачів на вибори в Україну юридично неможливо - Клімкін

Допустити російських спостерігачів на вибори в Україну юридично неможливо - Клімкін

Київ • УНН

 • 10072 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Юридично допустити російських офіційних спостерігачів на вибори президента в Україні є неможливим. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з чеським колегою Томашом Петршічеком, передає кореспондент УНН.

"Ми чітко сказали, що МЗС не буде реєструвати офіційних спостерігачів від РФ на наступні вибори. Це є наша політична позиція, це є свідчення того, що Росія є державою-агресором, і навіть юридично допустити російських офіційних спостерігачів в Україні неможливо", - підкреслив Клімкін.

Вони надіслали відповідне офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини, що російських спостерігачів тут бути не може.

"Що заявляє Росія щодо своїх прагнень – вона може заявляти все що завгодно. Але за визначенням російських спостерігачів на виборах тут бути не може. В законі у нас є два органи, які можуть відповідно реєстровати спостерігачів – це МЗС і ЦВК. Сподіваюсь, що і ЦВК не буде за визначенням реєструвати російських офіційних спостерігачів", - сказав міністр.

Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ України офіційно проінформувало Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, що не прийматиме заявки від власників російських паспортів для реєстрації офіційними спостерігачами від іноземних держав або міжнародних організацій.

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