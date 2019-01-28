Допустити російських спостерігачів на вибори в Україну юридично неможливо - Клімкін

"Ми чітко сказали, що МЗС не буде реєструвати офіційних спостерігачів від РФ на наступні вибори. Це є наша політична позиція, це є свідчення того, що Росія є державою-агресором, і навіть юридично допустити російських офіційних спостерігачів в Україні неможливо", - підкреслив Клімкін.



Вони надіслали відповідне офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини, що російських спостерігачів тут бути не може.



"Що заявляє Росія щодо своїх прагнень – вона може заявляти все що завгодно. Але за визначенням російських спостерігачів на виборах тут бути не може. В законі у нас є два органи, які можуть відповідно реєстровати спостерігачів – це МЗС і ЦВК. Сподіваюсь, що і ЦВК не буде за визначенням реєструвати російських офіційних спостерігачів", - сказав міністр.



Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ України офіційно проінформувало Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, що не прийматиме заявки від власників російських паспортів для реєстрації офіційними спостерігачами від іноземних держав або міжнародних організацій.