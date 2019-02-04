Раде предложили не пускать наблюдателей из РФ на выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны - агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах. Об этом в понедельник сообщила первый заместитель ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Допустить российских наблюдателей на выборы в Украине юридически невозможно - Климкин
"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны - агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах... На согласительном призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии, и приняли законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", - заявила Геращенко в Facebook.
Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине под №9524 внесли в Раду 4 февраля.
Сейчас законопроект, текст которого еще не обнародован на сайте парламента, передан на рассмотрение руководству.
Ранее ЦИК сделала заявление о российских наблюдателей на выборах.