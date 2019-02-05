Парубий перечислил планы Рады на новую сессию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Перед Верховной Радой стоит ряд сверхважных задач, среди которых, в частности, закрепление в Конституции движения Украины к членству в НАТО и ЕС. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий во время открытия 10-й сессии Верховной Рады 8-го созыва, передает УНН.
"Перед нами стоит целый ряд сверхважных задач: защитить необратимость европейского выбора Украины, закрепить в Конституции движение Украины к членству в НАТО и ЕС, продолжить укрепление национальной безопасности, защитить наше информационное пространство и утвердить украинский язык", - отметил Парубий.
Он отметил, что десятая сессия будет проходить "в очень сложных условиях". В частности, по словам спикера парламента, ВР приходится принимать законы и вести активную законодательную деятельность во время российской агрессии.
"Но во время этой сессии будет еще одно испытание - выборы Президента Украины. Предвыборная кампания будет эмоционально ощущаться и по всей стране, и, очевидно, многие будут стараться, чтобы и ВР превратилась в поле для предвыборной кампании", - указал председатель ВР.
По его словам, он уже почувствовал, насколько избирательная кампания вносит "буквально ненависть" в дискуссии между нардепами и предостерег от этого.
"Я убежден, что и на этой сессии нардепы должны проявить высокий уровень ответственности перед тем моментом, перед которым сегодня есть Украина", - отметил Парубий.
Напомним, Верховная Рада восьмого созыва открыла десятую сессию 5 февраля.
Виступ @AndriyParubiy з нагоди відкриття 10 сесії #Рада8 : "Перед нами стоїть ряд надважливих завдань:
-захистити незворотність європейського вибору
-закріпити в Конституції рух України до членства в @NATO та #ЄС
-продовжити зміцнення нацбезпеки та інфромаційного простору" pic.twitter.com/S5TjAaXdn6