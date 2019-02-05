Парубий рассказал, когда Рада будет голосовать "языковой закон"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Верховная Рада может перейти к рассмотрению законопроекта о языке во втором чтении уже на следующей пленарной неделе, которая начнется 26 февраля. Об этом заявил Председатель ВР Андрей Парубий, передает УНН.
"Я хотел бы, чтобы уже на следующей пленарной неделе, когда завершится работа и комитета, и аппарата Верховной Рады, мы перешли к рассмотрению закона о языке", - отметил спикер.
Парубий добавил, что к этому законопроекту подано почти 2,5 тысячи поправок.
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Как сообщал УНН, Парубий перечислил планы Рады на новую сессию.
Напомним, Верховная Рада восьмого созыва открыла десятую сессию 5 февраля.