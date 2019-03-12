В Совете Европы призвали ВР отложить принятие языкового закона до выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период. Об этом заявила во вторник комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Миятович отметила, что к обсуждению любого нового закона или реформы политики в отношении использования языков должны быть привлечены представители различных языковых сообществ.
"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют достижению сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент отложить принятие этого важного закона до послевыборного периода", - заявила она.
Как сообщал УНН, 12 марта на пленарном заседании во втором чтении Верховная Рада продлила рассмотрение проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины рассматривала законопроект о языке во втором чтении. К нему было подано более 2000 поправок, также проект документа вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.