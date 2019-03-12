Верховна Рада планує продовжити розгляд мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні у другому читанні Верховна Рада планує продовжити розгляд проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це йдеться у порядку денному, опублікованному на сайті ВРУ, передає УНН.
Ранкове пленарне засідання розпочнуть з питань культури: розгляду закону про мову і проблем та перспектив охорони культурної спадщини в Україні.
Також в ході засідання депутати планують розглянути в першому читанні проект закону №9022 щодо ідентифікації та реєстрації тварин. Ним пропонується врегулювати питання щодо ідентифікації та реєстрації в державній базі даних домашніх тварин – котів, собак та диких тварин, які перебувають у неволі чи у напіввільних умовах відповідно до Європейської конвенції про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала 18 вересня 2013 року.
Окрім того, планується розгляд проекту постанови №9329 "Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2019 року", який так і не було розглянуто на засіданнях 18 січня і 5 лютого. Цим проектом передбачається звернутися до Кабінету міністрів з дорученням та окремо до Державної фіскальної служби та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з рекомендацією запровадити мораторій на проведення перевірок засобів масової інформації контрольними органами.
Також на розгляд парламентарів винесено ряд питань щодо перейменування населених пунктів Івано-Франківської, Київської, Харківської, Волинської, Полтавської, Вінницької і Львівської областей.
Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада України розглядала законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2000 правок, також проект документу викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.
Раніше спікер Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.