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Верховная Рада планирует продолжить рассмотрение языкового закона

Верховная Рада планирует продолжить рассмотрение языкового закона

Киев  •  УНН

 • 8078 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня на пленарном заседании во втором чтении Верховная Рада планирует продолжить рассмотрение проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте ВРУ, передает УНН.

Утреннее пленарное заседание начнут с вопросов культуры: рассмотрения закона о языке и проблем и перспектив охраны культурного наследия в Украине.

Также в ходе заседания депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект закона №9022 об идентификации и регистрации животных. Им предлагается урегулировать вопрос идентификации и регистрации в государственной базе данных домашних животных - кошек, собак и диких животных, находящихся в неволе или в полувольных условиях в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала 18 сентября 2013 года.

Кроме того, планируется рассмотрение проекта постановления №9329 "Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года", который так и не был рассмотрен на заседаниях 18 января и 5 февраля. Этим проектом предусматривается обратиться к Кабинету министров с поручением и отдельно к государственной фискальной службе и Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания с рекомендацией ввести мораторий на проведение проверок средств массовой информации контролирующими органами.

Также на рассмотрение парламентариев вынесен ряд вопросов относительно переименования населенных пунктов Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Волынской, Полтавской, Винницкой и Львовской областей.

Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины рассматривала законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.

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