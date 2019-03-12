Верховная Рада планирует продолжить рассмотрение языкового закона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня на пленарном заседании во втором чтении Верховная Рада планирует продолжить рассмотрение проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте ВРУ, передает УНН.
Утреннее пленарное заседание начнут с вопросов культуры: рассмотрения закона о языке и проблем и перспектив охраны культурного наследия в Украине.
Также в ходе заседания депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект закона №9022 об идентификации и регистрации животных. Им предлагается урегулировать вопрос идентификации и регистрации в государственной базе данных домашних животных - кошек, собак и диких животных, находящихся в неволе или в полувольных условиях в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала 18 сентября 2013 года.
Кроме того, планируется рассмотрение проекта постановления №9329 "Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года", который так и не был рассмотрен на заседаниях 18 января и 5 февраля. Этим проектом предусматривается обратиться к Кабинету министров с поручением и отдельно к государственной фискальной службе и Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания с рекомендацией ввести мораторий на проведение проверок средств массовой информации контролирующими органами.
Также на рассмотрение парламентариев вынесен ряд вопросов относительно переименования населенных пунктов Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Волынской, Полтавской, Винницкой и Львовской областей.
Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины рассматривала законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.