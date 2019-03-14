Рада розглянула майже 500 поправок до мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Впродовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної. Розгляд решти поправок до законопроекту Верховна Рада продовжить у вівторок 19 березня, передає УНН.
“Ми зупинились на 490 поправці. Саме з неї ми розпочнемо розгляд за цим законом у сесійний вівторок. Всім дякую за дискусію, яка сьогодні відбулася. Вечірнє пленарне засідання Верховної ради України оголошую закритим”, - сказала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.
Зазначимо, 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2 тисячі поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.
Нещодавно, голова Верховної Ради України Андрій Парубій спрогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.
Нагадаємо, комісар Раді Європи Дуня Міятович закликала ВР відкласти ухвалення мовного закону до виборів.