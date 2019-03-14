Рада рассмотрела почти 500 поправок к языковому закону

"Мы остановились на 490 поправке. Именно с нее мы начнем рассмотрение по этому закону в сессионный вторник. Всем спасибо за дискуссию, которая сегодня состоялась. Вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Отметим, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Недавно, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий спрогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.

Напомним, комиссар Совета Европы Дуня Миятович призвала ВР отложить принятие языкового закона до выборов.