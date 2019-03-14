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Рада рассмотрела почти 500 поправок к языковому закону

Киев • УНН

 • 10566 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного. Рассмотрение остальных поправок к законопроекту Верховная Рада продолжит во вторник 19 марта, передает УНН.

Рада рассмотрела почти 500 поправок к языковому закону

"Мы остановились на 490 поправке. Именно с нее мы начнем рассмотрение по этому закону в сессионный вторник. Всем спасибо за дискуссию, которая сегодня состоялась. Вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Отметим, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Недавно, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий спрогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.

Напомним, комиссар Совета Европы Дуня Миятович призвала ВР отложить принятие языкового закона до выборов.

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