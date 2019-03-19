ВР рассмотрела 657 поправок к языковому законопроекту

"Мы останавливаемся на поправке 657-й народных депутатов Нимченко и Шуфрича и именно с нее мы начнем в среду, в сессионный день, работу над законопроектом об особенностях функционирования украинского языка как государственного", - отметила Геращенко.

По ее словам, сегодняшнее вечернее заседание завершилось немного раньше из-за требования нескольких парламентских фракций о перерыве.

Напомним, течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

В парламенте предложили рассмотреть все поправки к языковому законопроекту без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника, 19 марта, и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

Как сообщал УНН, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. К нему было подано более 2 000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение законопроекта о языке может занять несколько дней.