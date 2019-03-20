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Парубий заявил о намеренном затягивании рассмотрения языкового закона

Киев • УНН

 • 9760 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается Верховной Радой во втором чтении. Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Парубий заявил о намеренном затягивании рассмотрения языкового закона

"Перед тем, как перейти к продолжению работы над законом об украинском языке, я хочу сообщить, что, по анализу вчерашнего дня, я могу сделать вывод, что некоторыми народными депутатами сознательно затягивается рассмотрение закона... Мы вчера договорились, что председатель комитета будет ограничивать свои выступления для того, чтобы мы сэкономили время", - отметил Парубий.

По его словам, принять закон о языке - "исторический долг" парламента этого созыва, поэтому депутаты должны работать над поправками "максимально динамично".

При этом он призвал депутатов не затягивать рассмотрение законопроекта.

"Нам никто не помешает - ни Кремль, ни его представители в украинском парламенте", - подчеркнул спикер ВР.

Напомним, народные депутаты на предыдущем заседании остановились на 657-й правке к закону о языке.

28 февраля Верховная Рада начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период. Вице-премьер Вячеслав Кириленко в ответ заявил, что об официальной позиции СЕ относительно принятия закона о языке говорить не приходится.

Также напомним, в правительстве готовы имплементировать закон о языке.

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