В уряді готові імплементувати закон про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України вже готовий імплементувати положення закону про функціонування української мови, проект якого розглядається у парламенті. Про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
"Кабінет міністрів України підтримує цю дуже важливу роботу парламенту (з розгляду мовного закону у другому читанні – ред.), і ми готові після ухвалення закону розпочати імплементацію всіх найважливіших норм цього законопроекту", - зазначив віце-прем'єр.
За його словами, урядовці впевнені, що цей законопроект нікого не роз’єднує, а навпаки, консолідує навколо бажання користуватися українською мовою і при цьому захищає права представників нацменшин у володінні й вивченні ними рідної мови.
Нагадаємо, депутати Верховної Ради залишили понад 1500 правок до законопроекту про мову на наступний пленарний тиждень.
Раніше комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період. Кириленко у відповідь заявив, що про офіційну позицію РЄ щодо ухвалення закону про мову говорити не доводиться.