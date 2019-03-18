В правительстве готовы имплементировать закон о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины уже готов имплементировать положения закона о функционировании украинского языка, проект которого рассматривается в парламенте. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Кабинет министров Украины поддерживает эту очень важную работу парламента (по рассмотрению языкового закона во втором чтении - ред.), м мы готовы после принятия закона начать имплементацию всех важнейших норм этого законопроекта", - отметил вице-премьер.
По его словам, чиновники уверены, что этот законопроект никого не разъединяет, а наоборот, консолидирует вокруг желания пользоваться украинским языком и при этом защищает права представителей нацменьшинств во владении и изучении ими родного языка.
Напомним, депутаты Верховной Рады оставили более 1500 поправок к законопроекту о языке на следующую пленарную неделю.
Ранее комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период. Кириленко в ответ заявил, что об официальной позиции СЕ относительно принятия закона о языке говорить не приходится.