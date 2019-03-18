В правительстве готовы имплементировать закон о языке

"Кабинет министров Украины поддерживает эту очень важную работу парламента (по рассмотрению языкового закона во втором чтении - ред.), м мы готовы после принятия закона начать имплементацию всех важнейших норм этого законопроекта", - отметил вице-премьер.

По его словам, чиновники уверены, что этот законопроект никого не разъединяет, а наоборот, консолидирует вокруг желания пользоваться украинским языком и при этом защищает права представителей нацменьшинств во владении и изучении ими родного языка.

Напомним, депутаты Верховной Рады оставили более 1500 поправок к законопроекту о языке на следующую пленарную неделю.

Ранее комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период. Кириленко в ответ заявил, что об официальной позиции СЕ относительно принятия закона о языке говорить не приходится.