В уряді відреагували на рекомендацію з РЄ щодо закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Про офіційну позицію Ради Європи щодо ухвалення закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається Верховною Радою у другому читанні, говорити не доводиться, офіційного тексту заяви ніде немає, окрім "тиражування" слів з цього приводу комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович. Про це у середу заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, передає УНН.
"З приводу заяв Дуні Міятович нібито про необхідність призупинення розгляду закону про мову, що їх так щедро тиражують зараз колишні "регіонали" у ВР та їх московські господарі у рос ЗМІ: офіційного тексту ніде немає. Значить, говорити про офіційну позицію Ради Європи не доводиться", - написав він у Twitter.
Напередодні комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів. Наразі Верховна Рада розглянула лише 272 з понад 2 тисяч поправок до законопроекту.
З приводу заяв Дуні Міятович нібито про необхідність призупинення розгляду Закону про мову, що їх так щедро тиражують зараз колишні "регіонали" у ВР та їх московські господарі у рос ЗМІ: офіційного тексту ніде немає. Значить говорити про офіційну позицію Ради Європи не доводиться— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 13 марта 2019 г.