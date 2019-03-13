В уряді відреагували на рекомендацію з РЄ щодо закону про мову

КИЇВ. 13 березня. УНН. Про офіційну позицію Ради Європи щодо ухвалення закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається Верховною Радою у другому читанні, говорити не доводиться, офіційного тексту заяви ніде немає, окрім "тиражування" слів з цього приводу комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович. Про це у середу заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, передає УНН.