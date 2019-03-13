Рада розглянула лише 272 поправки до закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада України розглянула лише 272 з понад 2 тисяч поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається у другому читанні, передає УНН.
"Шановні колеги, я хочу поінформувати всіх вас, що ми сьогодні розглянули низку поправок до законопроекту "Про забезпечення функціонування української мови як державної" №5670-д і зупинилися з вами на 272 поправці", - зазначила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко перед закриттям ранкового засідання парламенту.
Вона додала, що у четвер Верховна Рада продовжить розгляд поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.
Як повідомляв УНН, 28 лютого Верховна Рада почала розглядати законопроект про мову у другому читанні. До нього було подано понад 2000 поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.
Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.
У Раді Європи закликали ВР відкласти ухвалення мовного закону до виборів.