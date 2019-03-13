Рада рассмотрела только 272 поправки к закону о языке

"Уважаемые коллеги, я хочу проинформировать всех вас, что мы сегодня рассмотрели ряд поправок к законопроекту "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" №5670-д и остановились с вами на 272 поправке", - отметила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко перед закрытием утреннего заседания парламента.

Она добавила, что в четверг Верховная Рада продолжит рассмотрение поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Как сообщал УНН, 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. К нему было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.

В Совете Европы призвали ВР отложить принятие языкового закона до выборов.