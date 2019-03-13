В правительстве отреагировали на рекомендацию из СЕ по закону о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Об официальной позиции Совета Европы относительно принятия закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается Верховной Радой во втором чтении, говорить не приходится, официального текста заявления нигде нет, кроме "тиражирования" слов по этому поводу комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович. Об этом в среду заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает УНН.
"По поводу заявлений Дуни Миятович якобы о необходимости приостановления рассмотрения закона о языке, которые так щедро тиражируют сейчас бывшие "регионалы" в ВР и их московские хозяева в россСМИ: официального текста нигде нет. Значит, говорить об официальной позиции Совета Европы не приходится", - написал он в Twitter.
Накануне комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней. На сегодня Верховная Рада рассмотрела только 272 из более 2 тысяч поправок к законопроекту.
По поводу заявлений Дуни Миятович якобы о необходимости приостановления рассмотрения Закона о языке, которые так щедро тиражируют сейчас бывшие "регионалы" в ВР и их московские хозяева в рус СМИ: официального текста нигде нет. Значит говорить об официальной позиции Совета Европы не приходится- Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 13 марта 2019 г.