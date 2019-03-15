Рада перенесла 1500 правок закону про мову на наступний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні депутати Верховної Ради України не розглядали закон про мову, залишивши понад 1500 правок на наступний пленарний тиждень. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, закриваючи ранкове засідання Ради, передає кореспондент УНН.
“Хочу нагадати, що ми пройшли вже 490 поправок і продовжимо роботу над цим законопроектом у вівторок, 19 березня. Чергове засідання Верховної Ради відбудеться, як раз, 19 березня, о 10 годині ранку”, — зазначила Геращенко.
При цьому вона подякувала народним депутатам за плідну роботу по розгляду законопроекту про мову цього пленарного тижня.
Нагадаємо, згідно з порядком денним, сьогодні на ранковому засіданні народні депутати мали продовжити розгляд Закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
Як повідомляв УНН, впродовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до мовного закону.
Закон про мову у Верховній Раді слід розглядати на наступному тижні без перерви протягом двох діб — починаючи з ранку вівторка і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.