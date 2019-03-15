Рада перенесла 1500 поправок к закону о языке на следующую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня депутаты Верховной Рады Украины не рассматривали закон о языке, оставив более 1500 поправок на следующую пленарную неделю. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, закрывая утреннее заседание Рады, передает корреспондент УНН.
"Хочу напомнить, что мы прошли уже 490 поправок и продолжим работу над этим законопроектом во вторник, 19 марта. Очередное заседание Верховной Рады состоится, как раз, 19 марта, в 10:00 утра", - отметила Геращенко.
При этом она поблагодарила народных депутатов за плодотворную работу по рассмотрению законопроекта о языке этой пленарной неделе.
Напомним, согласно повестке дня, сегодня на утреннем заседаннии народные депутаты должны были продолжить рассмотрение Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Как сообщал УНН, в течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к языковому закону.
Закон о языке в Верховной Раде следует рассматривать на следующей неделе без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.