У Раді назвали термін для початку розгляду закону про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президентський законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення має бути розглянутий ВР відразу після голосування за закон про мову. Про це заявив голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов у кулуарах ВР коментуючи законопроект “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення”, передає УНН.
“Президентський законопроект повністю відповідає Конституції України і найкращим європейським практикам. Я буду просити членів профільного комітету підтримувати розгляд законопроектів про незаконне збагачення, зокрема президентський законопроект”, — сказав Герасимов.
Герасимов додав, що вони відкриті до дискусій з громадськістю по даному законопроекту і він має законопроект должен пройти широке громадське і експертне обговорення.
“Те, що до ВР подано 14 альтернативних законопроектів, показує наскільки високий суспільний інтерес викликає ця тематика. І ми вітаємо цю дискусію”, — відзначив Герасимов.
Як повідомляв УНН, деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається Верховною Радою у другому читанні.
Нагадаємо, народні депутати на попередньому засіданні зупинились на 657-й правці до закону про мову.
28 лютого Верховна Рада почала розглядати законопроект про мову у другому читанні. До нього було подано понад 2 тисячі поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.
Комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборчий період. Віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко у відповідь заявив, що про офіційну позицію РЄ щодо ухвалення закону про мову говорити не доводиться.
Також нагадаємо, в уряді готові імплементувати закон про мову.