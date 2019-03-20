У Раді назвали термін для початку розгляду закону про незаконне збагачення

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президентський законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення має бути розглянутий ВР відразу після голосування за закон про мову. Про це заявив голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов у кулуарах ВР коментуючи законопроект “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення”, передає УНН.