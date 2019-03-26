ЕС предложил ВР помощь с законопроектом о незаконном обогащении

"Если посмотреть на то, что было сделано за последние пять лет в Украине в сфере правосудия, верховенства права, применение права, исполнение решений, то нет сомнений, что существенный прогресс уже был осуществлен. Больше реформ в этой стране было проведено с 2014 по 2019 год, чем с 1992 по 2014. То есть за 5 лет сделано больше, чем за 22 года", - сказал Мингарелли.



При этом он отметил, что этого недостаточно, потому что в большинстве секторов верховенства права еще нужно много выполнить.



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Кроме того, он отметил, что Европейский Союз предложил комитету Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.



"Мы предложили комитету ВР своих экспертов, чтобы законопроект был подготовлен и решение было найдено", - сказал Мингарелли.

Как сообщал УНН, некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается Верховной Радой во втором чтении.



Напомним, народные депутаты на предыдущем заседании остановились на 657-й правке по закону о языке.

28 февраля Верховная Рада начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.



Комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосования по языковому закону в предвыборный период. Вице-премьер Вячеслав Кириленко в ответ заявил, об официальной позиции СЕ относительно принятия закона о языке говорить не приходится.

Также напомним, в правительстве готовы имплементировать закон о языке.



