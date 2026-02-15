ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас

$42.990.00
51.030.00
ukenru
10:18 • 2120 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 7062 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 15473 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 20216 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 31110 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 27086 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 26470 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 23057 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20228 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 16293 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.8м/с
78%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Британії тестують революційну технологію домашньої реабілітації після інсульту15 лютого, 01:12 • 6526 перегляди
США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters15 лютого, 01:41 • 8266 перегляди
Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15 лютого, 04:17 • 5964 перегляди
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю05:59 • 4424 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 4328 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 83201 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 135760 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 75288 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 92176 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 132295 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Мюнхен
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 9022 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 18279 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 17510 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 20719 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 44547 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка

ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Кая Каллас вважає, що ЄС повинен визначити свої ключові вимоги до росії до початку мирних переговорів. Вона наголошує, що важливо знати, про що просити за столом переговорів.

ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що ЄС має визначити свої ключові вимоги до росії до початку мирних переговорів, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Видання зауважує, що Каллас, схоже, дещо скептично ставиться до ідеї призначення представника ЄС для переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Раніше вона заявила, що "важливіше, ніж мати місце за столом переговорів, знати, про що просити, коли сидиш за ним".

ЄС вимагатиме поступок від рф у рамках мирного врегулювання в Україні: серед них - скорочення збройних сил10.02.26, 21:47 • 8610 переглядiв

Тепер вона повертається до цього питання і каже, що основну увагу слід приділити визначенню ключових вимог Європи.

"Саме тому я запропонувала державам-членам конкретний мандат на вимоги, які ми маємо пред'явити росії. Тому всі, хто сяде за цей стіл переговорів, чи то індивідуально, чи у двосторонньому порядку, мають просити про це у росіян. У нас в Естонії є приказка: якщо багато чого вимагаєш, то мало отримуєш; якщо ти мало вимагаєш, то нічого не отримуєш; а якщо ти нічого не вимагаєш, то платиш зверху".

Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки29.01.26, 09:35 • 22387 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Кая Каллас
The Guardian
Європейський Союз
Естонія
Україна