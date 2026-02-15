ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що ЄС має визначити свої ключові вимоги до росії до початку мирних переговорів, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Видання зауважує, що Каллас, схоже, дещо скептично ставиться до ідеї призначення представника ЄС для переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Раніше вона заявила, що "важливіше, ніж мати місце за столом переговорів, знати, про що просити, коли сидиш за ним".

Тепер вона повертається до цього питання і каже, що основну увагу слід приділити визначенню ключових вимог Європи.

"Саме тому я запропонувала державам-членам конкретний мандат на вимоги, які ми маємо пред'явити росії. Тому всі, хто сяде за цей стіл переговорів, чи то індивідуально, чи у двосторонньому порядку, мають просити про це у росіян. У нас в Естонії є приказка: якщо багато чого вимагаєш, то мало отримуєш; якщо ти мало вимагаєш, то нічого не отримуєш; а якщо ти нічого не вимагаєш, то платиш зверху".

