ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что ЕС должен определить свои ключевые требования к россии до начала мирных переговоров, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Издание отмечает, что Каллас, похоже, несколько скептически относится к идее назначения представителя ЕС для переговоров по прекращению российского вторжения в Украину.

Ранее она заявила, что "важнее, чем иметь место за столом переговоров, знать, о чем просить, когда сидишь за ним".

Теперь она возвращается к этому вопросу и говорит, что основное внимание следует уделить определению ключевых требований Европы.

"Именно поэтому я предложила государствам-членам конкретный мандат на требования, которые мы должны предъявить россии. Поэтому все, кто сядет за этот стол переговоров, будь то индивидуально или в двустороннем порядке, должны просить об этом у россиян. У нас в Эстонии есть поговорка: если многого требуешь, то мало получаешь; если ты мало требуешь, то ничего не получаешь; а если ты ничего не требуешь, то платишь сверху".

