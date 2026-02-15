ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас

$42.990.00
51.030.00
ukenru
10:18 • 2144 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 7088 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 15498 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 20229 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 31112 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 27090 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 26472 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 23059 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 20230 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 16295 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.8м/с
78%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Британии тестируют революционную технологию домашней реабилитации после инсульта15 февраля, 01:12 • 6526 просмотра
США готовятся к гораздо более серьезному уровню эскалации с Ираном по сравнению с конфликтами, которые были ранее - Reuters15 февраля, 01:41 • 8266 просмотра
Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15 февраля, 04:17 • 5964 просмотра
Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда05:59 • 4424 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами10:10 • 4328 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 83203 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 135772 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 75289 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 92178 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 132297 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Мюнхен
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 9024 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 18280 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 17511 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 20721 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 44549 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Кая Каллас считает, что ЕС должен определить свои ключевые требования к россии до начала мирных переговоров. Она подчеркивает, что важно знать, о чем просить за столом переговоров.

ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что ЕС должен определить свои ключевые требования к россии до начала мирных переговоров, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Издание отмечает, что Каллас, похоже, несколько скептически относится к идее назначения представителя ЕС для переговоров по прекращению российского вторжения в Украину.

Ранее она заявила, что "важнее, чем иметь место за столом переговоров, знать, о чем просить, когда сидишь за ним".

ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил10.02.26, 21:47 • 8610 просмотров

Теперь она возвращается к этому вопросу и говорит, что основное внимание следует уделить определению ключевых требований Европы.

"Именно поэтому я предложила государствам-членам конкретный мандат на требования, которые мы должны предъявить россии. Поэтому все, кто сядет за этот стол переговоров, будь то индивидуально или в двустороннем порядке, должны просить об этом у россиян. У нас в Эстонии есть поговорка: если многого требуешь, то мало получаешь; если ты мало требуешь, то ничего не получаешь; а если ты ничего не требуешь, то платишь сверху".

Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки29.01.26, 09:35 • 22387 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кайя Каллас
Хранитель
Европейский Союз
Эстония
Украина