Єрмак подякував Меланії Трамп за її лідерство у справі порятунку депортованих українських дітей

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак подякував дружині президента Дональда Трампа за її лідерство у справі порятунку українських дітей, які перебувають на окупованій росією території України, або ж були вивезені на територію держави-агресора, пише УНН з посиланням на допис глави ОП в Telegram.

Деталі

Дякуємо за лідерство - написав Єремак.

Нагадуємо, Андрій Єрмак курує ініціативу Президента Володимира Зеленського з повернення додому всіх українських дітей, яких депортувала та примусово перемістила росія.

Контекст

Видання Reuters повідомляє, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, порушила питання тяжкого становища дітей в Україні та росії в особистому листі до російського диктатора володимира путіна, повідомили в п'ятницю два посадовці Білого дому.

Президент Трамп особисто передав листа путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці. Сама Меланія Трамп не була у поїздці на Аляску.

Посадовці не розголошували зміст листа, окрім того, що в ньому згадувалося про викрадення дітей внаслідок війни росії проти України. Про існування листа раніше не повідомлялося.

Видання пише, що викрадання росією українських дітей стало надзвичайно чутливим для України. Україна назвала викрадення десятків тисяч своїх дітей, яких вивезли до росії або на окуповану росією територію без згоди родини чи опікунів, воєнним злочином, який відповідає визначенню геноциду в договорі ООН.

Раніше москва заявляла, що захищає вразливих дітей від зони бойових дій. Управління ООН з прав людини заявило, що росія завдала страждань мільйонам українських дітей та порушила їхні права з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Доповнення

Президенти США та росії не досягли угоди про припинення вогню в Україні після майже тригодинних переговорів на Алясці. Дональд Трамп заявив про "великий прогрес", але без конкретних деталей, а володимир путін жартував про наступну зустріч у москві.