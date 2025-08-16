Єрмак подякував Меланії Трамп за її лідерство у справі порятунку депортованих українських дітей

$41.450.00
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 14570 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 122837 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 137313 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 96702 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 90800 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 78551 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 122770 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 224894 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 87753 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Популярнi новини
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 28822 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 36454 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 76903 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 03:52 • 23673 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 23559 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 224919 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 195660 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 202234 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 216000 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 299223 перегляди
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 7470 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 14944 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 59382 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 130797 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 210813 перегляди
Єрмак подякував Меланії Трамп за її лідерство у справі порятунку депортованих українських дітей

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував Меланії Трамп за її роль у порятунку депортованих українських дітей. Вона порушила питання викрадення дітей у листі до Путіна, який передав Дональд Трамп на Алясці.

Єрмак подякував Меланії Трамп за її лідерство у справі порятунку депортованих українських дітей

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак подякував дружині президента Дональда Трампа за її лідерство у справі порятунку українських дітей, які перебувають на окупованій росією території України, або ж були вивезені на територію держави-агресора, пише УНН з посиланням на допис глави ОП в Telegram.

Деталі

Дякуємо за лідерство

- написав Єремак.

Нагадуємо, Андрій Єрмак курує ініціативу Президента Володимира Зеленського з повернення додому всіх українських дітей, яких депортувала та примусово перемістила росія.

Контекст

Видання Reuters повідомляє, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, порушила питання тяжкого становища дітей в Україні та росії в особистому листі до російського диктатора володимира путіна, повідомили в п'ятницю два посадовці Білого дому.

Президент Трамп особисто передав листа путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці. Сама Меланія Трамп не була у поїздці на Аляску.

Посадовці не розголошували зміст листа, окрім того, що в ньому згадувалося про викрадення дітей внаслідок війни росії проти України. Про існування листа раніше не повідомлялося.

Видання пише, що викрадання росією українських дітей стало надзвичайно чутливим для України. Україна назвала викрадення десятків тисяч своїх дітей, яких вивезли до росії або на окуповану росією територію без згоди родини чи опікунів, воєнним злочином, який відповідає визначенню геноциду в договорі ООН.

Раніше москва заявляла, що захищає вразливих дітей від зони бойових дій. Управління ООН з прав людини заявило, що росія завдала страждань мільйонам українських дітей та порушила їхні права з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Доповнення

Президенти США та росії не досягли угоди про припинення вогню в Україні після майже тригодинних переговорів на Алясці. Дональд Трамп заявив про "великий прогрес", але без конкретних деталей, а володимир путін жартував про наступну зустріч у москві.

Павло Зінченко

Політика
Володимир Путін
Telegram
Аляска
Офіс Президента України
Білий дім
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна