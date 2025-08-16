Ермак поблагодарил Меланию Трамп за ее лидерство в деле спасения депортированных украинских детей

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил жену президента Дональда Трампа за ее лидерство в деле спасения украинских детей, находящихся на оккупированной Россией территории Украины, или же вывезенных на территорию государства-агрессора, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы ОП в Telegram.

Детали

Спасибо за лидерство - написал Ермак.

Напоминаем, Андрей Ермак курирует инициативу Президента Владимира Зеленского по возвращению домой всех украинских детей, которых депортировала и принудительно переместила Россия.

Контекст

Издание Reuters сообщает, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, подняла вопрос тяжелого положения детей в Украине и России в личном письме к российскому диктатору Владимиру Путину, сообщили в пятницу два чиновника Белого дома.

Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на высшем уровне на Аляске. Сама Мелания Трамп не была в поездке на Аляску.

Чиновники не разглашали содержание письма, кроме того, что в нем упоминалось о похищении детей в результате войны России против Украины. О существовании письма ранее не сообщалось.

Издание пишет, что похищение Россией украинских детей стало чрезвычайно чувствительным для Украины. Украина назвала похищение десятков тысяч своих детей, которых вывезли в Россию или на оккупированную Россией территорию без согласия семьи или опекунов, военным преступлением, которое соответствует определению геноцида в договоре ООН.

Ранее Москва заявляла, что защищает уязвимых детей от зоны боевых действий. Управление ООН по правам человека заявило, что Россия причинила страдания миллионам украинских детей и нарушила их права с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Дополнение

Президенты США и России не достигли соглашения о прекращении огня в Украине после почти трехчасовых переговоров на Аляске. Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе", но без конкретных деталей, а Владимир Путин шутил о следующей встрече в Москве.