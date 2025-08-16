Ермак поблагодарил Меланию Трамп за ее лидерство в деле спасения депортированных украинских детей
Киев • УНН
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Меланию Трамп за ее роль в спасении депортированных украинских детей. Она подняла вопрос похищения детей в письме к Путину, которое передал Дональд Трамп на Аляске.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил жену президента Дональда Трампа за ее лидерство в деле спасения украинских детей, находящихся на оккупированной Россией территории Украины, или же вывезенных на территорию государства-агрессора, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы ОП в Telegram.
Детали
Спасибо за лидерство
Напоминаем, Андрей Ермак курирует инициативу Президента Владимира Зеленского по возвращению домой всех украинских детей, которых депортировала и принудительно переместила Россия.
Контекст
Издание Reuters сообщает, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, подняла вопрос тяжелого положения детей в Украине и России в личном письме к российскому диктатору Владимиру Путину, сообщили в пятницу два чиновника Белого дома.
Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на высшем уровне на Аляске. Сама Мелания Трамп не была в поездке на Аляску.
Чиновники не разглашали содержание письма, кроме того, что в нем упоминалось о похищении детей в результате войны России против Украины. О существовании письма ранее не сообщалось.
Издание пишет, что похищение Россией украинских детей стало чрезвычайно чувствительным для Украины. Украина назвала похищение десятков тысяч своих детей, которых вывезли в Россию или на оккупированную Россией территорию без согласия семьи или опекунов, военным преступлением, которое соответствует определению геноцида в договоре ООН.
Ранее Москва заявляла, что защищает уязвимых детей от зоны боевых действий. Управление ООН по правам человека заявило, что Россия причинила страдания миллионам украинских детей и нарушила их права с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Дополнение
Президенты США и России не достигли соглашения о прекращении огня в Украине после почти трехчасовых переговоров на Аляске. Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе", но без конкретных деталей, а Владимир Путин шутил о следующей встрече в Москве.