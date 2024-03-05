Єрмак обговорив з радником Байдена з нацбезпеки “надзвичайно гостру” потребу в посиленні ППО
Київ • УНН
Єрмак обговорив з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України і отримав запевнення, що США продовжать працювати над збільшенням фінансування.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в телефонній розмові з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном заявив про "надзвичайно гостру" потребу в посиленні системи ППО України. Салліван своєю чергою запевнив, що діалог між адміністрацією Джо Байдена та конгресменами щодо схвалення фінансування для України, продовжується. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОП.
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Як повідомляється, Єрмак та Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російському вторгненню.
Керівник Офісу Глави держави акцентував, що кожного дня та ночі українські міста й громади страждають від повітряних атак росії, тож потреба в посиленні системи ППО України залишається надзвичайно гострою.
Салліван заявив, що адміністрація Президента США продовжує вести діалог із конгресменами обох партій, щоб якомога швидше досягти згоди Конгресу щодо схвалення фінансування для України.
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Також повідомляється, що Єрмак висловив подяку Саллівану, команді Президента США Джозефа Байдена, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів та всьому американському народові за постійну увагу та незмінну підтримку України, яка протистоїть російській агресії та бореться за свободу й демократію у Європі.
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