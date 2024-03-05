Білий дім: путін користується затримкою з голосуванням допомоги США для України
Київ • УНН
Кірбі заявив, що путін користується тим, що Конгрес затримує голосування про допомогу Україні.
Російський президент володимир путін, безумовно, користується тим, що відбувається на Капітолійському пагорбі, де у Конгресі зволікають із законопроектом про допомогу Україні. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу 4 березня, пише УНН.
Він, безумовно користується тим, що відбувається на Капітолійському пагорбі. І дисфункція нашої власної системи на Капітолійському пагорбі виразно дає йому можливість розмістити свої військові позиції у вигіднішому становищі
Речник вказав при цьому, що після захоплення Авдіївки росіяни рухаються вперед.
"Тож нам уже давно настав час ухвалити цей додатковий законопроект з національної безпеки, нам давно пора почати поповнювати українські полиці, щоб вони могли краще захищатися", - наголосив Кірбі.
CNN: законопроєкт про допомогу Україні може з'явитися у Палаті представників США до квітня04.03.24, 01:48 • 41388 переглядiв