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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Білий дім: путін користується затримкою з голосуванням допомоги США для України

Київ • УНН

 • 27877 перегляди

Кірбі заявив, що путін користується тим, що Конгрес затримує голосування про допомогу Україні.

Білий дім: путін користується затримкою з голосуванням допомоги США для України

Російський президент володимир путін, безумовно, користується тим, що відбувається на Капітолійському пагорбі, де у Конгресі зволікають із законопроектом про допомогу Україні. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу 4 березня, пише УНН.

Він, безумовно користується тим, що відбувається на Капітолійському пагорбі. І дисфункція нашої власної системи на Капітолійському пагорбі виразно дає йому можливість розмістити свої військові позиції у вигіднішому становищі

- відповів Кірбі на запитання, чи є якісь оцінки США щодо того, що путін використовує нерішучість США щодо надсилання Україні більшої кількості допомоги.

Речник вказав при цьому, що після захоплення Авдіївки росіяни рухаються вперед.

"Тож нам уже давно настав час ухвалити цей додатковий законопроект з національної безпеки, нам давно пора почати поповнювати українські полиці, щоб вони могли краще захищатися", - наголосив Кірбі.

CNN: законопроєкт про допомогу Україні може з'явитися у Палаті представників США до квітня04.03.24, 01:48 • 41388 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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CNN
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