Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины
Киев • УНН
Кирби заявил, что путин пользуется тем, что Конгресс задерживает голосование о помощи Украине.
Российский президент владимир путин, безусловно, пользуется тем, что происходит на Капитолийском холме, где в Конгрессе медлят с законопроектом о помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби во время брифинга 4 марта, пишет УНН.
Он, безусловно, пользуется тем, что происходит на Капитолийском холме. И дисфункция нашей собственной системы на Капитолийском холме определенно дает ему возможность разместить свои военные позиции в более выгодном положении
Спикер указал при этом, что после захвата Авдеевки россияне движутся вперед.
"Поэтому нам уже давно пора принять этот дополнительный законопроект по национальной безопасности, нам давно пора начать пополнять украинские полки, чтобы они могли лучше защищаться", - подчеркнул Кирби.
CNN: законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля3 марта 2024, 23:48 • 38421 просмотр
Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины
Кирби заявил, что путин пользуется тем, что Конгресс задерживает голосование о помощи Украине.
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