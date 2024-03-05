Ермак обсудил с советником Байдена по нацбезопасности "чрезвычайно острую" потребность в усилении ПВО
Ермак обсудил с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и получил заверения, что США продолжат работать над увеличением финансирования.
Солдаты НАТО форсировали польскую Вислу в рамках масштабных учений по повышению боеготовности
Солдаты НАТО переправились через реку Висла в Польше в рамках масштабных военных учений по повышению боеготовности под названием Dragon-24.
Враг не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31, чтобы массированно их применять - Игнат
Противник не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31 для их массового применения, поэтому использует единичные ракеты для ударов по целям в Украине.
Руководитель Энергоатома оценил уровень угрозы на Запорожской АЭС
Глава "Энергоатома" оценил уровень угрозы на оккупированной Запорожской АЭС в 7-8 баллов по 10-балльной шкале из-за повышенных рисков от деградации оборудования и нехватки квалифицированного персонала под российским контролем.
ГУР выложило перехват разговора оккупантов на фоне уничтожения корабля "Сергей Котов"
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор российских оккупантов.
В Бродах на Львовщине возник пожар в церкви УГКЦ
В храме Кафедрального собора Пресвятой Богородицы и св. Текли Украинской Греко-Католической Церкви в г. Броды Львовской области произошел пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено церковное имущество.
Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад
В результате обстрелов рф населенных пунктов Сумщины 4 марта повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад.
"ГУР беспилотниками удалось поразить нефтебазу": стали известны детали хлопка в белгородской области рф
Стали известны детали хлопка в белгородской области рф.
Военнослужащий ВВС США мог раскрыть "тайные" украинские документы на сайте знакомств
Работник ВВС США был арестован за то, что с февраля по апрель 2022 года якобы разглашал секретную информацию об украинских военных объектах контакта на сайте знакомств.
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина
67-летняя женщина погибла во время обстрела российскими войсками села Куриловка на Харьковщине.