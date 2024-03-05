Ермак обсудил с советником Байдена по нацбезопасности "чрезвычайно острую" потребность в усилении ПВО

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о "чрезвычайно острой" потребности в усилении системы ПВО Украины. Салливан в свою очередь заверил, что диалог между администрацией Джо Байдена и конгрессменами по одобрению финансирования для Украины, продолжается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

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Как сообщается, Ермак и Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте и действия Сил обороны Украины для отпора российскому вторжению.

Руководитель Офиса Главы государства акцентировал, что каждый день и ночью украинские города и общины страдают от воздушных атак россии, поэтому потребность в усилении системы ПВО Украины остается чрезвычайно острой.

Салливан заявил, что администрация Президента США продолжает вести диалог с конгрессменами обеих партий, чтобы как можно скорее достичь согласия Конгресса по одобрению финансирования для Украины.

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Также сообщается, что Ермак выразил благодарность Салливану, команде Президента США Джозефа Байдена, обеим палатам и партиям Конгресса Соединенных Штатов и всему американскому народу за постоянное внимание и неизменную поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии и борется за свободу и демократию в Европе.

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