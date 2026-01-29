Є важливий пакет енергетичної підтримки: Зеленський поговорив із Мерцом

$42.770.19
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 4096 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 10001 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 14412 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 25482 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 23952 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 28144 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 25533 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 19122 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 20729 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Популярнi новини
У трьох областях нові знеструмлення через російські удари, у Києві тимчасові графіки, на Київщині аварійні відключення - енергетики29 січня, 10:13 • 4526 перегляди
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУPhoto29 січня, 12:30 • 5654 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 30403 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 13569 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 8292 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 10003 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 8576 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 13707 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 74052 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 102393 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Музикант
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Абу-Дабі
Чернігівська область
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 2200 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 2808 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 29600 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 55573 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 52808 перегляди
Є важливий пакет енергетичної підтримки: Зеленський поговорив із Мерцом

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося про подальшу співпрацю та спільну роботу між державами та партнерами в Європі наступного тижня.

Є важливий пакет енергетичної підтримки: Зеленський поговорив із Мерцом

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між нашими державами та партнерами у Європі наступного тижня, передає УНН.

Деталі

Зеленський зауважив, що Німеччина дуже допомагає нам від перших днів цієї війни. І це надзвичайно великий внесок у порятунок життів українців та нашу здатність захищатися від російської агресії.

Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію. Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі 

- додав Глава держави.

Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році29.01.26, 02:09 • 28487 переглядiв

За його словами, саме німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину нашої енергетики й наших міст. Уже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки. Кожен такий крок робить Україну сильнішою. 

Ми говорили про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між нашими державами та партнерами у Європі наступного тижня. Вдячний за готовність Німеччини допомагати і з відбудовою нашої країни. Домовилися, що наші команди опрацюють усі необхідні кроки 

- резюмував Зеленський.

Україна отримала рівно половину обіцяних комплексів IRIS-T від Німеччини28.01.26, 22:46 • 10968 переглядiв

Антоніна Туманова

Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна