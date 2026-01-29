Є важливий пакет енергетичної підтримки: Зеленський поговорив із Мерцом

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між нашими державами та партнерами у Європі наступного тижня, передає УНН.

Зеленський зауважив, що Німеччина дуже допомагає нам від перших днів цієї війни. І це надзвичайно великий внесок у порятунок життів українців та нашу здатність захищатися від російської агресії.

Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію. Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі - додав Глава держави.

За його словами, саме німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину нашої енергетики й наших міст. Уже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки. Кожен такий крок робить Україну сильнішою.

Ми говорили про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між нашими державами та партнерами у Європі наступного тижня. Вдячний за готовність Німеччини допомагати і з відбудовою нашої країни. Домовилися, що наші команди опрацюють усі необхідні кроки - резюмував Зеленський.

