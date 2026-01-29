Есть важный пакет энергетической поддержки: Зеленский поговорил с Мерцем
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Речь шла о дальнейшем сотрудничестве и совместной работе между государствами и партнерами в Европе на следующей неделе.
Детали
Зеленский отметил, что Германия очень помогает нам с первых дней этой войны. И это чрезвычайно большой вклад в спасение жизней украинцев и нашу способность защищаться от российской агрессии.
Фридрих демонстрирует настоящее лидерство, и я очень ценю нашу координацию. Европа становится сильнее благодаря нашим совместным шагам и поддержке Германии для нашей защиты, которая является одной из крупнейших во многих аспектах в Европе
По его словам, именно немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть нашей энергетики и наших городов. Уже сейчас есть также важный пакет энергетической поддержки. Каждый такой шаг делает Украину сильнее.
Мы говорили о дальнейшем сотрудничестве и договорились о совместной работе между нашими государствами и партнерами в Европе на следующей неделе. Благодарен за готовность Германии помогать и с восстановлением нашей страны. Договорились, что наши команды проработают все необходимые шаги
