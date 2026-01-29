Есть важный пакет энергетической поддержки: Зеленский поговорил с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Речь шла о дальнейшем сотрудничестве и договорились о совместной работе между нашими государствами и партнерами в Европе на следующей неделе, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что Германия очень помогает нам с первых дней этой войны. И это чрезвычайно большой вклад в спасение жизней украинцев и нашу способность защищаться от российской агрессии.

Фридрих демонстрирует настоящее лидерство, и я очень ценю нашу координацию. Европа становится сильнее благодаря нашим совместным шагам и поддержке Германии для нашей защиты, которая является одной из крупнейших во многих аспектах в Европе - добавил Глава государства.

Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году

По его словам, именно немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть нашей энергетики и наших городов. Уже сейчас есть также важный пакет энергетической поддержки. Каждый такой шаг делает Украину сильнее.

Мы говорили о дальнейшем сотрудничестве и договорились о совместной работе между нашими государствами и партнерами в Европе на следующей неделе. Благодарен за готовность Германии помогать и с восстановлением нашей страны. Договорились, что наши команды проработают все необходимые шаги - резюмировал Зеленский.

Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии