Якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, тоді ми запрошуємо його до москви - помічник путіна ушаков

Помічник російського диктатора путіна юрій ушаков заявив, що у разі готовності президента України Володимира Зеленського до особистої зустрічі, російська сторона запрошує його до москви та гарантує безпеку. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

ушаков відповів на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про готовність президента Зеленського до переговорів. За його словами, це питання не є новим і вже неодноразово обговорювалося.

Я хотів би сказати декілька слів з приводу його заяви про те, що Зеленський готовий до зустрічі з президентом росії. Питання для нас не нове і обговорювалося декілька разів, в ході телефонних контактів нашого президента - володимира володимировича путіна з президентом США Трампом. І в ході цих бесід Трамп пропонував нам розглянути таку можливість. І наш підхід, як представляється досить логічний і володимир володимирович декілька разів спілкуючись з журналістами торкався цієї теми - каже ушаков.

До того ж, помічник російського диктатора путіна підкреслив, що росія нібито не відмовлялася і не відмовляється від контактів на найвищому рівні. Водночас він назвав дві ключові умови для їх проведення.

І суть підходу зводиться до того, що ми ніколи не відмовлялися і не відмовляємось від такого роду контакту. Головне, щоб ці контакти були добре підготовлені - це перше. По - друге - щоб вони були зоорієнтовані на досягнення конкретних, позитивних результатів. І президент наш теж, декілька разів спілкуючись із журналістами, говорив, що якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, ми запрошуємо його до москви і при цьому забезпечимо, гарантовано забезпечимо безпеку його і необхідні умови для роботи - каже помічник російського диктатора.

Нагадаємо

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нещодавня російська нічна атака на українські міста, зокрема Київ та Харків, зірвала мирні переговори в Абу-Дабі. російські ракети влучили не лише по українцях, а й по переговорному столу.