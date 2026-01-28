$42.960.17
11:48 • 6368 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 13745 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 19142 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 19777 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 21008 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 25126 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 43270 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 56845 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42617 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 74083 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, тоді ми запрошуємо його до москви - помічник путіна ушаков

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Помічник путіна юрій ушаков заявив про готовність росії до зустрічі із Зеленським у москві, якщо той готовий до переговорів. російська сторона гарантує безпеку та умови для роботи, але вимагає підготовленості та орієнтації на результат.

Якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, тоді ми запрошуємо його до москви - помічник путіна ушаков

Помічник російського диктатора путіна юрій ушаков заявив, що у разі готовності президента України Володимира Зеленського до особистої зустрічі, російська сторона запрошує його до москви та гарантує безпеку. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

ушаков відповів на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про готовність президента Зеленського до переговорів. За його словами, це питання не є новим і вже неодноразово обговорювалося.

Я хотів би сказати декілька слів з приводу його заяви про те, що Зеленський готовий до зустрічі з президентом росії. Питання для нас не нове і обговорювалося декілька разів, в ході телефонних контактів нашого президента - володимира володимировича путіна з президентом США Трампом. І в ході цих бесід Трамп пропонував нам розглянути таку можливість. І наш підхід, як представляється досить логічний і володимир володимирович декілька разів спілкуючись з журналістами торкався цієї теми

 - каже ушаков.

До того ж, помічник російського диктатора путіна підкреслив, що росія нібито не відмовлялася і не відмовляється від контактів на найвищому рівні. Водночас він назвав дві ключові умови для їх проведення.

І суть підходу зводиться до того, що ми ніколи не відмовлялися і не відмовляємось від такого роду контакту. Головне,  щоб ці контакти були добре підготовлені - це перше. По - друге - щоб вони були зоорієнтовані на досягнення конкретних, позитивних результатів. І президент наш теж, декілька разів спілкуючись із журналістами, говорив, що якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, ми запрошуємо його до москви і при цьому забезпечимо, гарантовано забезпечимо безпеку його і необхідні умови для роботи

 - каже помічник російського диктатора.

Нагадаємо

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нещодавня російська нічна атака на українські міста, зокрема Київ та Харків, зірвала мирні переговори в Абу-Дабі. російські ракети влучили не лише по українцях, а й по переговорному столу.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Володимир Путін
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Харків