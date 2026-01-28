Если Зеленский действительно готов к встрече, тогда мы приглашаем его в москву - помощник путина ушаков

Помощник российского диктатора путина юрий ушаков заявил, что в случае готовности президента Украины Владимира Зеленского к личной встрече, российская сторона приглашает его в москву и гарантирует безопасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Ушаков ответил на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о готовности президента Зеленского к переговорам. По его словам, этот вопрос не является новым и уже неоднократно обсуждался.

Я хотел бы сказать несколько слов по поводу его заявления о том, что Зеленский готов к встрече с президентом россии. Вопрос для нас не новый и обсуждался несколько раз, в ходе телефонных контактов нашего президента - владимира владимировича путина с президентом США Трампом. И в ходе этих бесед Трамп предлагал нам рассмотреть такую возможность. И наш подход, как представляется, достаточно логичен, и владимир владимирович несколько раз, общаясь с журналистами, касался этой темы - говорит Ушаков.

К тому же, помощник российского диктатора путина подчеркнул, что россия якобы не отказывалась и не отказывается от контактов на высшем уровне. В то же время он назвал два ключевых условия для их проведения.

И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контакта. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены - это первое. Во-вторых - чтобы они были ориентированы на достижение конкретных, позитивных результатов. И президент наш тоже, несколько раз общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, мы приглашаем его в москву и при этом обеспечим, гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы - говорит помощник российского диктатора.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что недавняя российская ночная атака на украинские города, в частности Киев и Харьков, сорвала мирные переговоры в Абу-Даби. Российские ракеты попали не только по украинцам, но и по переговорному столу.