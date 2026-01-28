$42.960.17
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Если Зеленский действительно готов к встрече, тогда мы приглашаем его в москву - помощник путина ушаков

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Помощник путина юрий ушаков заявил о готовности россии к встрече с Зеленским в москве, если тот готов к переговорам. Российская сторона гарантирует безопасность и условия для работы, но требует подготовленности и ориентации на результат.

Если Зеленский действительно готов к встрече, тогда мы приглашаем его в москву - помощник путина ушаков

Помощник российского диктатора путина юрий ушаков заявил, что в случае готовности президента Украины Владимира Зеленского к личной встрече, российская сторона приглашает его в москву и гарантирует безопасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Ушаков ответил на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о готовности президента Зеленского к переговорам. По его словам, этот вопрос не является новым и уже неоднократно обсуждался.

Я хотел бы сказать несколько слов по поводу его заявления о том, что Зеленский готов к встрече с президентом россии. Вопрос для нас не новый и обсуждался несколько раз, в ходе телефонных контактов нашего президента - владимира владимировича путина с президентом США Трампом. И в ходе этих бесед Трамп предлагал нам рассмотреть такую возможность. И наш подход, как представляется, достаточно логичен, и владимир владимирович несколько раз, общаясь с журналистами, касался этой темы

 - говорит Ушаков.

К тому же, помощник российского диктатора путина подчеркнул, что россия якобы не отказывалась и не отказывается от контактов на высшем уровне. В то же время он назвал два ключевых условия для их проведения.

И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контакта. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены - это первое. Во-вторых - чтобы они были ориентированы на достижение конкретных, позитивных результатов. И президент наш тоже, несколько раз общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, мы приглашаем его в москву и при этом обеспечим, гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы

 - говорит помощник российского диктатора.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что недавняя российская ночная атака на украинские города, в частности Киев и Харьков, сорвала мирные переговоры в Абу-Даби. Российские ракеты попали не только по украинцам, но и по переговорному столу.

Алла Киосак

