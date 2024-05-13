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WSJ: Україна за пів року перехопила 45% ракет рф, за попередні шість місяців - 73%

WSJ: Україна за пів року перехопила 45% ракет рф, за попередні шість місяців - 73%

Київ • УНН

 • 24543 перегляди

Україна збиває меншу частку російських ракет, перехоплюючи близько 46% ракет рф за останні шість місяців порівняно з 73% за попередні шість місяців.

Україна збиває меншу частку ракет російських загарбників, оскільки рф посилює атаки, використовуючи балістичні ракети, які важко вразити. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, за останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет у порівнянні з 73% за попередні шість місяців, пише WSJ.

У квітні 2024 року, рівень перехоплення ракет впав до 30%, при цьому коефіцієнт перехоплення безпілотників далекого радіусу дії Shahed, впав лише на 1% до 82% за останні шість місяців.

Посилення бомбардувань руйнує інфраструктуру та міста, водночас виснажує і без того рідкісні ракетні запаси України, які потрібні країні, щоб утримувати російські ВПС від свого неба

– зауважує видання.

У США вказують, що багатомісячна затримка в отриманні схвалення Конгресом допомоги Україні коштує дорого.

Державний секретар Ентоні Блінкен пообіцяв, що представництво Сполучених Штатів "робить все можливе, щоб пришвидшити цю допомогу. Європейці роблять те саме".

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Довідково

За останні шість місяців росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців; також рф випустила майже вдвічі більше безпілотників Shahed – 2628, ніж за попередній період, зазначає видання. Крім того, WSJ звертає увагу на інформацію щодо боєприпасів: за останні шість місяців щомісяця було випущено в середньому 608,5 порівняно з 423,8 за попередні шість місяців.

За останні шість місяців Україна збила лише 10% балістичних ракет, випущених Росією. За даними, він не перехопив жодної з ракет С-300 і С-400, випущених по Україні цього року. Дані свідчать про вищі показники перехоплення крилатих ракет, таких як Х-555

– ідеться у матеріалі.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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