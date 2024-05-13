WSJ: Україна за пів року перехопила 45% ракет рф, за попередні шість місяців - 73%

Україна збиває меншу частку ракет російських загарбників, оскільки рф посилює атаки, використовуючи балістичні ракети, які важко вразити. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

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Згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, за останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет у порівнянні з 73% за попередні шість місяців, пише WSJ.

У квітні 2024 року, рівень перехоплення ракет впав до 30%, при цьому коефіцієнт перехоплення безпілотників далекого радіусу дії Shahed, впав лише на 1% до 82% за останні шість місяців.

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Довідково

За останні шість місяців росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців; також рф випустила майже вдвічі більше безпілотників Shahed – 2628, ніж за попередній період, зазначає видання. Крім того, WSJ звертає увагу на інформацію щодо боєприпасів: за останні шість місяців щомісяця було випущено в середньому 608,5 порівняно з 423,8 за попередні шість місяців.

За останні шість місяців Україна збила лише 10% балістичних ракет, випущених Росією. За даними, він не перехопив жодної з ракет С-300 і С-400, випущених по Україні цього року. Дані свідчать про вищі показники перехоплення крилатих ракет, таких як Х-555