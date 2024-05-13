WSJ: Украина за полгода перехватила 45% ракет рф, за предыдущие шесть месяцев - 73%

Украина сбивает меньшую долю ракет российских захватчиков, поскольку рф усиливает атаки, используя баллистические ракеты, которые трудно поразить. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Согласно анализу ежедневных данных командования ВВС Украины, за последние шесть месяцев Украина перехватила около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев, пишет WSJ.

В апреле 2024 года, уровень перехвата ракет упал до 30%, при этом коэффициент перехвата беспилотников дальнего радиуса действия Shahed, упал всего на 1% до 82% за последние шесть месяцев.

Усиление бомбардировок разрушает инфраструктуру и города, одновременно истощает и без того редкие ракетные запасы Украины, которые нужны стране, чтобы удерживать российские ВВС от своего неба - замечает издание.

В США указывают, что многомесячная задержка в получении одобрения Конгрессом помощи Украине стоит дорого.

Государственный секретарь Энтони Блинкен пообещал, что представительство Соединенных Штатов "делает все возможное, чтобы ускорить эту помощь. Европейцы делают то же самое".

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Справочно

За последние шесть месяцев россия выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев; также рф выпустила почти вдвое больше беспилотников Shahed - 2628, чем за предыдущий период, отмечает издание. Кроме того, WSJ обращает внимание на информацию по боеприпасам: за последние шесть месяцев ежемесячно было выпущено в среднем 608,5 по сравнению с 423,8 за предыдущие шесть месяцев.

За последние шесть месяцев Украина сбила только 10% баллистических ракет, выпущенных Россией. По данным, он не перехватил ни одной из ракет С-300 и С-400, выпущенных по Украине в этом году. Данные свидетельствуют о более высоких показателях перехвата крылатых ракет, таких как Х-555 - говорится в материале.

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