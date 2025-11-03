Вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна: бойовик Полуполтінних отримав заочну підозру
Київ • УНН
Як встановило розслідування, Полуполтінних особисто вбрав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру "Z".
Колишньому "командиру" незаконного збройного формування "лнр" повідомили про підозру за нелюдське поводження з українським військовополоненим, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.
Деталі
Йдеться про Володимира Полуполтінних – командира створеного рашистами "6-го окремого мотострілецького козачого полку лнр", який входить до складу збройних формувань Південного військового округу рф.
За даними слідства, 10 червня 2022 року фігурант віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.
За матеріалами справи, фігурант – мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних рф незаконних збройних формувань.
З початку повномасштабної війни зловмисник у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.
Наразі слідчі заочно повідомили Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).