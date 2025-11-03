$42.080.01
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 22378 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 22376 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 21682 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 20131 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 24810 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 39724 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 71243 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70100 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56783 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Вырезал "Z" на лбу пленного украинского воина: боевик Полуполтинных получил заочное подозрение

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Как установило расследование, Полуполтинных лично принял участие в пытках. Задокументировано, что во время одной из пыток он ножом вырезал на лбу военнопленного украинца букву "Z".

Вырезал "Z" на лбу пленного украинского воина: боевик Полуполтинных получил заочное подозрение

Бывшему "командиру" незаконного вооруженного формирования "лнр" сообщили о подозрении за бесчеловечное обращение с украинским военнопленным, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

Детали

Речь идет о Владимире Полуполтинных – командире созданного рашистами "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка ЛНР", который входит в состав вооруженных формирований Южного военного округа рф.

По данным следствия, 10 июня 2022 года фигурант отдал приказ подчиненным на пытки украинских воинов, попавших в плен во время боев на восточном фронте.

Как установило расследование, Полуполтинных лично принял участие в пытках. Задокументировано, что во время одной из пыток он ножом вырезал на лбу военнопленного украинца букву "Z".

По материалам дела, фигурант – житель временно оккупированной части территории Луганщины, который в 2014 году присоединился к подконтрольным РФ незаконным вооруженным формированиям.

Шести российским генералам и полковникам объявили подозрение в военном преступлении после обстрела Ахтырки30.09.25, 13:18 • 3943 просмотра

С начала полномасштабной войны злоумышленник в составе оккупационных группировок российских войск принимал участие в боях на востоке Украины.

Сейчас следователи заочно сообщили Полуполтинных о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований статей 4, 13, 14, 15 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949, которой запрещается любой незаконный акт или бездействие со стороны государства, держащего в плену, и создающие серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под ее охраной, совершенное группой лиц).

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Служба безопасности Украины
Украина