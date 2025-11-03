Вырезал "Z" на лбу пленного украинского воина: боевик Полуполтинных получил заочное подозрение
Как установило расследование, Полуполтинных лично принял участие в пытках. Задокументировано, что во время одной из пыток он ножом вырезал на лбу военнопленного украинца букву "Z".
Бывшему "командиру" незаконного вооруженного формирования "лнр" сообщили о подозрении за бесчеловечное обращение с украинским военнопленным, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.
Речь идет о Владимире Полуполтинных – командире созданного рашистами "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка ЛНР", который входит в состав вооруженных формирований Южного военного округа рф.
По данным следствия, 10 июня 2022 года фигурант отдал приказ подчиненным на пытки украинских воинов, попавших в плен во время боев на восточном фронте.
По материалам дела, фигурант – житель временно оккупированной части территории Луганщины, который в 2014 году присоединился к подконтрольным РФ незаконным вооруженным формированиям.
С начала полномасштабной войны злоумышленник в составе оккупационных группировок российских войск принимал участие в боях на востоке Украины.
Сейчас следователи заочно сообщили Полуполтинных о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований статей 4, 13, 14, 15 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949, которой запрещается любой незаконный акт или бездействие со стороны государства, держащего в плену, и создающие серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под ее охраной, совершенное группой лиц).