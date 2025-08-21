Вимоги кремля щодо гарантій безпеки для України передбачають право вето рф - ISW

$41.360.10
48.320.15
ukenru
20 серпня, 15:55 • 30230 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 93906 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 49026 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 83506 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 253168 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 82599 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 76897 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70549 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 240128 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182642 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.9м/с
67%
744мм
Популярнi новини
На фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Лиманському і Покровському напрямках - Генштаб20 серпня, 19:31 • 12244 перегляди
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи20 серпня, 20:48 • 20649 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW00:59 • 18365 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 22721 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 18657 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 41645 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 94075 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 83603 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 253258 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 240175 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Елбридж Колбі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Київська область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 26607 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 24273 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 25707 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 54774 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 65348 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Пістолет
Крилата ракета
Шахед-136

Вимоги кремля щодо гарантій безпеки для України передбачають право вето рф - ISW

Київ • УНН

 • 268 перегляди

кремль намагається нав'язати свої умови в рамках мирного врегулювання, вимагаючи права вето на безпекові гарантії для України. Це може обмежити співпрацю України з партнерами та її здатність протистояти майбутнім загрозам.

Вимоги кремля щодо гарантій безпеки для України передбачають право вето рф - ISW

кремль, імовірно, намагається впровадити свої вимоги у спільні зусилля США, Європи та України щодо створення структури безпеки, яка слугуватиме захистом від майбутнього повторного вторгнення росії у разі мирного врегулювання. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі  

Аналітики нагадують, що європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджується, що жодна мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що росія не може мати права вето щодо шляху України до вступу до Європейського Союзу чи НАТО.

Надання росії права вето щодо гарантій безпеки з боку Заходу дозволить кремлю диктувати умови, які послаблять здатність України протистояти новому російському вторгненню, перешкоджаючи Україні укладати двосторонні чи багатосторонні угоди про безпеку, ... збільшувати та модернізувати свої збройні сили, а також отримувати підтримку від партнерів

- вказують в ISW.

Мелоні просуває гарантії безпеки для України у форматі "полегшеного НАТО"20.08.25, 19:43 • 3702 перегляди

Там припускають, що кремль, імовірно, наполягає, щоб будь-які гарантії безпеки базувалися на тих, що запропоновані в рамковій угоді Стамбульської конференції 2022 року, яка надала б росії та її союзникам право вето на західну військову допомогу Україні та залишила б Україну безпорадною перед обличчям майбутніх російських загроз.

У Гарантіях безпеки, запропонованих у проєкті Стамбульського протоколу 2022 року, росія розглядається як нейтральна "держава-гарант" безпеки України разом з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН, не визначаючи росію як воюючу сторону у війні. Окреслені гарантії безпеки надали б Китаю та росії право вето на будь-які дії, які гаранти могли б вжити у відповідь на поновлення російського наступу, надаючи Раді Безпеки ООН повноваження вживати "заходів, необхідних для відновлення та підтримки міжнародного миру та безпеки"

- зазначається у статті.

Аналітики попереджають, що такі "гарантії безпеки" дозволили б кремлю та його союзникам диктувати засоби та інструменти, які Україна могла б використовувати для захисту від росії, та обмежували б можливості інших держав-гарантів прийти на допомогу Україні.

Нагадаємо

Начальники Генштабів країн НАТО зустрілися 20 серпня. Вони підтвердили підтримку Україні, наголосивши на пріоритеті справедливого та тривалого миру.

Гарантії безпеки: залучення рф до переговорів знівелює всі зусилля союзників щодо захисту України - FT20.08.25, 23:31 • 3368 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Інститут вивчення війни
НАТО
Збройні сили України
Європейський Союз
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна