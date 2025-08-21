Вимоги кремля щодо гарантій безпеки для України передбачають право вето рф - ISW

кремль, імовірно, намагається впровадити свої вимоги у спільні зусилля США, Європи та України щодо створення структури безпеки, яка слугуватиме захистом від майбутнього повторного вторгнення росії у разі мирного врегулювання. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики нагадують, що європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджується, що жодна мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що росія не може мати права вето щодо шляху України до вступу до Європейського Союзу чи НАТО.

Надання росії права вето щодо гарантій безпеки з боку Заходу дозволить кремлю диктувати умови, які послаблять здатність України протистояти новому російському вторгненню, перешкоджаючи Україні укладати двосторонні чи багатосторонні угоди про безпеку, ... збільшувати та модернізувати свої збройні сили, а також отримувати підтримку від партнерів

Мелоні просуває гарантії безпеки для України у форматі "полегшеного НАТО"

Там припускають, що кремль, імовірно, наполягає, щоб будь-які гарантії безпеки базувалися на тих, що запропоновані в рамковій угоді Стамбульської конференції 2022 року, яка надала б росії та її союзникам право вето на західну військову допомогу Україні та залишила б Україну безпорадною перед обличчям майбутніх російських загроз.

У Гарантіях безпеки, запропонованих у проєкті Стамбульського протоколу 2022 року, росія розглядається як нейтральна "держава-гарант" безпеки України разом з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН, не визначаючи росію як воюючу сторону у війні. Окреслені гарантії безпеки надали б Китаю та росії право вето на будь-які дії, які гаранти могли б вжити у відповідь на поновлення російського наступу, надаючи Раді Безпеки ООН повноваження вживати "заходів, необхідних для відновлення та підтримки міжнародного миру та безпеки"