Вимоги кремля щодо гарантій безпеки для України передбачають право вето рф - ISW

кремль намагається нав'язати свої умови в рамках мирного врегулювання, вимагаючи права вето на безпекові гарантії для України. Це може обмежити співпрацю України з партнерами та її здатність протистояти майбутнім загрозам.
кремль, імовірно, намагається впровадити свої вимоги у спільні зусилля США, Європи та України щодо створення структури безпеки, яка слугуватиме захистом від майбутнього повторного вторгнення росії у разі мирного врегулювання. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Аналітики нагадують, що європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджується, що жодна мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що росія не може мати права вето щодо шляху України до вступу до Європейського Союзу чи НАТО.
Надання росії права вето щодо гарантій безпеки з боку Заходу дозволить кремлю диктувати умови, які послаблять здатність України протистояти новому російському вторгненню, перешкоджаючи Україні укладати двосторонні чи багатосторонні угоди про безпеку, ... збільшувати та модернізувати свої збройні сили, а також отримувати підтримку від партнерів
Там припускають, що кремль, імовірно, наполягає, щоб будь-які гарантії безпеки базувалися на тих, що запропоновані в рамковій угоді Стамбульської конференції 2022 року, яка надала б росії та її союзникам право вето на західну військову допомогу Україні та залишила б Україну безпорадною перед обличчям майбутніх російських загроз.
У Гарантіях безпеки, запропонованих у проєкті Стамбульського протоколу 2022 року, росія розглядається як нейтральна "держава-гарант" безпеки України разом з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН, не визначаючи росію як воюючу сторону у війні. Окреслені гарантії безпеки надали б Китаю та росії право вето на будь-які дії, які гаранти могли б вжити у відповідь на поновлення російського наступу, надаючи Раді Безпеки ООН повноваження вживати "заходів, необхідних для відновлення та підтримки міжнародного миру та безпеки"
Аналітики попереджають, що такі "гарантії безпеки" дозволили б кремлю та його союзникам диктувати засоби та інструменти, які Україна могла б використовувати для захисту від росії, та обмежували б можливості інших держав-гарантів прийти на допомогу Україні.
Начальники Генштабів країн НАТО зустрілися 20 серпня. Вони підтвердили підтримку Україні, наголосивши на пріоритеті справедливого та тривалого миру.
