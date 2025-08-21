Требования Кремля относительно гарантий безопасности для Украины предусматривают право вето РФ - ISW

Кремль, вероятно, пытается внедрить свои требования в совместные усилия США, Европы и Украины по созданию структуры безопасности, которая будет служить защитой от будущего повторного вторжения России в случае мирного урегулирования. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики напоминают, что европейские лидеры недавно опубликовали совместное заявление, в котором подтверждается, что ни одно мирное соглашение не должно ограничивать Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами, а также что Россия не может иметь права вето относительно пути Украины к вступлению в Европейский Союз или НАТО.

Предоставление России права вето в отношении гарантий безопасности со стороны Запада позволит Кремлю диктовать условия, которые ослабят способность Украины противостоять новому российскому вторжению, препятствуя Украине заключать двусторонние или многосторонние соглашения о безопасности, ... увеличивать и модернизировать свои вооруженные силы, а также получать поддержку от партнеров

Мелони продвигает гарантии безопасности для Украины в формате "облегченного НАТО"

Там предполагают, что Кремль, вероятно, настаивает, чтобы любые гарантии безопасности основывались на тех, что предложены в рамочном соглашении Стамбульской конференции 2022 года, которая предоставила бы России и ее союзникам право вето на западную военную помощь Украине и оставила бы Украину беспомощной перед лицом будущих российских угроз.

В Гарантиях безопасности, предложенных в проекте Стамбульского протокола 2022 года, Россия рассматривается как нейтральное "государство-гарант" безопасности Украины наряду с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, не определяя Россию как воюющую сторону в войне. Очерченные гарантии безопасности предоставили бы Китаю и России право вето на любые действия, которые гаранты могли бы предпринять в ответ на возобновление российского наступления, предоставляя Совету Безопасности ООН полномочия принимать "меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности"