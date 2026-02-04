$43.190.22
Виготовили понад 50 кг канабісу на 5 млн гривень: правоохоронці затримали учасників наркоугрупування

Правоохоронці затримали членів наркоугруповання, які налагодили повний цикл виробництва канабісу. Вилучено понад 50 кг наркотиків, вартість яких становить 5 млн гривень.

Виготовили понад 50 кг канабісу на 5 млн гривень: правоохоронці затримали учасників наркоугрупування
Правоохоронці затримали членів наркоугруповання, у яких вилучили понад 50 кг наркотиків на 5 млн гривень. Зловмисники налагодили "повний цикл" виробництва канабісу - від посіву до готового продукту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України і Волинську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, злочинний бізнес організував 29-річний житель Київської області. Поблизу місця проживання він облаштував теплицю з необхідним устаткуванням. Там канабіс вирощували, сушили, обробляли та готували до подальшого збуту.

Організатор злочинного бізнесу координував діяльність угрупування забезпечував його матеріалами та налагоджував "надійні" канали збуту. Інші учасники - жителі Києва, Київської та Одеської областей - за його вказівкою доглядали за рослинами, обробляли їх, фасували та перевозили до місць зберігання.

Наркотики зберігали у гаражах, квартирах і підвальних приміщеннях, що належали фігурантам. Канабіс збували у брикетах вагою 600-1000 грамів за ціною від 60 до 100 тисяч гривень, зокрема в різні регіони країни, а також до місць позбавлення волі.

Під час санкціонованих судом обшуків на місцях незаконної діяльності у Києві та Одесі вилучено близько 52 кілограмів канабісу. Чоловікам повідомлено про підозру у незаконному зберіганні з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Нагадаємо

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка налагодила канал постачання та збуту кокаїну на території України.

Євген Устименко

