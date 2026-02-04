Виготовили понад 50 кг канабісу на 5 млн гривень: правоохоронці затримали учасників наркоугрупування
Київ • УНН
Правоохоронці затримали членів наркоугруповання, у яких вилучили понад 50 кг наркотиків на 5 млн гривень. Зловмисники налагодили "повний цикл" виробництва канабісу - від посіву до готового продукту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України і Волинську обласну прокуратуру.
Деталі
За даними слідства, злочинний бізнес організував 29-річний житель Київської області. Поблизу місця проживання він облаштував теплицю з необхідним устаткуванням. Там канабіс вирощували, сушили, обробляли та готували до подальшого збуту.
Організатор злочинного бізнесу координував діяльність угрупування забезпечував його матеріалами та налагоджував "надійні" канали збуту. Інші учасники - жителі Києва, Київської та Одеської областей - за його вказівкою доглядали за рослинами, обробляли їх, фасували та перевозили до місць зберігання.
Наркотики зберігали у гаражах, квартирах і підвальних приміщеннях, що належали фігурантам. Канабіс збували у брикетах вагою 600-1000 грамів за ціною від 60 до 100 тисяч гривень, зокрема в різні регіони країни, а також до місць позбавлення волі.
Під час санкціонованих судом обшуків на місцях незаконної діяльності у Києві та Одесі вилучено близько 52 кілограмів канабісу. Чоловікам повідомлено про підозру у незаконному зберіганні з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
