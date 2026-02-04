Изготовили более 50 кг каннабиса на 5 млн гривен: правоохранители задержали участников наркогруппировки
Киев • УНН
Правоохранители задержали членов наркогруппировки, наладивших полный цикл производства каннабиса. Изъято более 50 кг наркотиков, стоимость которых составляет 5 млн гривен.
Правоохранители задержали членов наркогруппировки, у которых изъяли более 50 кг наркотиков на 5 млн гривен. Злоумышленники наладили "полный цикл" производства каннабиса - от посева до готового продукта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины и Волынскую областную прокуратуру.
Детали
По данным следствия, преступный бизнес организовал 29-летний житель Киевской области. Вблизи места жительства он обустроил теплицу с необходимым оборудованием. Там каннабис выращивали, сушили, обрабатывали и готовили к дальнейшему сбыту.
Организатор преступного бизнеса координировал деятельность группировки, обеспечивал ее материалами и налаживал "надежные" каналы сбыта. Другие участники - жители Киева, Киевской и Одесской областей - по его указанию ухаживали за растениями, обрабатывали их, фасовали и перевозили к местам хранения.
Наркотики хранили в гаражах, квартирах и подвальных помещениях, принадлежавших фигурантам. Каннабис сбывали в брикетах весом 600-1000 граммов по цене от 60 до 100 тысяч гривен, в том числе в различные регионы страны, а также в места лишения свободы.
Во время санкционированных судом обысков на местах незаконной деятельности в Киеве и Одессе изъято около 52 килограммов каннабиса. Мужчинам сообщено о подозрении в незаконном хранении с целью сбыта наркотического средства в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
Напомним
На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группу, которая наладила канал поставки и сбыта кокаина на территории Украины.