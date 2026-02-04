Изготовили более 50 кг каннабиса на 5 млн гривен: правоохранители задержали участников наркогруппировки

$43.190.22
50.950.04
ukenru
15:02 • 1490 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
14:49 • 4016 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ
10:29 • 13953 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 22350 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 18028 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 21380 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35224 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 50363 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 40071 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 37122 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
76%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 34632 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 22228 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 40253 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 19833 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 11885 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 19937 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 55790 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 57133 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 96078 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 104383 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 68 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 2082 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 25842 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 25521 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 28137 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
Старлинк

Изготовили более 50 кг каннабиса на 5 млн гривен: правоохранители задержали участников наркогруппировки

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Правоохранители задержали членов наркогруппировки, наладивших полный цикл производства каннабиса. Изъято более 50 кг наркотиков, стоимость которых составляет 5 млн гривен.

Изготовили более 50 кг каннабиса на 5 млн гривен: правоохранители задержали участников наркогруппировки
Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Правоохранители задержали членов наркогруппировки, у которых изъяли более 50 кг наркотиков на 5 млн гривен. Злоумышленники наладили "полный цикл" производства каннабиса - от посева до готового продукта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины и Волынскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, преступный бизнес организовал 29-летний житель Киевской области. Вблизи места жительства он обустроил теплицу с необходимым оборудованием. Там каннабис выращивали, сушили, обрабатывали и готовили к дальнейшему сбыту.

Организатор преступного бизнеса координировал деятельность группировки, обеспечивал ее материалами и налаживал "надежные" каналы сбыта. Другие участники - жители Киева, Киевской и Одесской областей - по его указанию ухаживали за растениями, обрабатывали их, фасовали и перевозили к местам хранения.

Наркотики хранили в гаражах, квартирах и подвальных помещениях, принадлежавших фигурантам. Каннабис сбывали в брикетах весом 600-1000 граммов по цене от 60 до 100 тысяч гривен, в том числе в различные регионы страны, а также в места лишения свободы.

Во время санкционированных судом обысков на местах незаконной деятельности в Киеве и Одессе изъято около 52 килограммов каннабиса. Мужчинам сообщено о подозрении в незаконном хранении с целью сбыта наркотического средства в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Напомним

На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группу, которая наладила канал поставки и сбыта кокаина на территории Украины.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Техника
Обыск
Национальная полиция Украины
Киевская область
Одесская область
Закарпатская область
Украина
Одесса
Киев