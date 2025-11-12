Всесвітній день балету, Міжнародний день патології, Всесвітній День боротьби з пневмонією: що відзначають 12 листопада

У середу, 12 листопада, у світі відзначається Міжнародний день патології, Всесвітній День боротьби з пневмонією, а також цей день присвячується Всесвітньому дню балету, передає УНН.

Міжнародний день патології

У другу середу листопада у світі відзначається Міжнародний день патології. Подія була запроваджена у 2014 році Королівським коледжем патологів RCPath з метою відзначити вклад працівників патологічних та лабораторних медичних служб у вирішенні глобальних питань охорони здоров’я. Робота медичних працівників у галузі патології спрямована також на покращення результатів щодо здоров’я людського суспільства.

Спонсорами події виступають Sonic Healthcare UK та Британське товариство гематології. На конференціях розглядають питання вивчення та запровадження патологами й медичними працівниками інноваційних засобів і технологій, перспективи використання штучного інтелекту для проведення цифрової діагностики патологічних захворювань.

В круглому столі, що організовують на честь свята, приймають учать провідні вчені, професори, лікарі та консультанти з різних країн світу – Великобританії, Саудівської Аравії, США, Малайзії тощо.

Всесвітній день балету

Починаючи з 2014 року, суспільство присвячує один з осінніх днів Всесвітньому дню балету. Ініціатором святкування виступив Лондонський королівський балет, ідею якого підтримала більшість відомих світових театрів.

У 2025 році Всесвітній день балету відзначатимуть 12 листопада. Це буде 10-те всесвітнє свято балету, і святкування саме і буде присвячене 10-річчю цього заходу. Святкування передбачає прямі трансляції занять, репетицій та вистав понад 60 провідних балетних труп з усього світу.

На жаль у 2024 році не відбувалося відзначення цієї події. 23 вересня 2024 року на офіційному сайті Всесвітнього дня балету з’явилася новина: Австралійський балет, Королівський балет і Балет Сан-Франциско вирішили призупинити цю подію в цьому році і сподіваються відновити її у 2025 році.

Всесвітній День боротьби з пневмонією

12 листопада - Всесвітній день боротьби з пневмонією. Пневмонія - це форма гострої респіраторної інфекції, яка вражає легені. Легені складаються з невеликих мішечків (альвеол), які наповнюються повітрям при диханні у здорової людини. Коли у людини пневмонія, альвеоли заповнюються слизом та рідиною, що робить дихання болісним та обмежує споживання кисню.

Пневмонія - основна інфекційна причина дитячої смертності у всьому світі. У 2019 році внаслідок неї померли 740 180 дітей віком до 5 років, що становить 14% усіх смертей дітей віком до 5 років.

Пневмонія може передаватися кількома шляхами. Віруси та бактерії, які зазвичай зустрічаються у носі чи горлі дитини, можуть інфікувати легені при вдиханні. Вони також можуть поширюватися повітряно-краплинним шляхом при кашлі або чханні. Крім того, пневмонія може поширюватися через кров, особливо під час та незабаром після народження.

У всьому світі майже кожна третя (31%) дитина з підозрою на пневмонію не отримує медичної допомоги, й багато хто наражається на ризик виникнення пневмонії через низьке охоплення вакцинацією, високий рівень недоїдання та забруднення повітря.

