Всесвітній день балету, Міжнародний день патології, Всесвітній День боротьби з пневмонією: що відзначають 12 листопада

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20930 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51490 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47998 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51318 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 49100 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44982 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60904 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62889 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82377 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132107 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17728 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 14075 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24293 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 9110 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14421 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51890 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70643 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46574 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65244 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14493 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24368 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22685 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61922 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62135 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Всесвітній день балету, Міжнародний день патології, Всесвітній День боротьби з пневмонією: що відзначають 12 листопада

Київ • УНН

 • 3282 перегляди

12 листопада світ відзначає Міжнародний день патології та Всесвітній день боротьби з пневмонією. У 2024 році Всесвітній день балету не відзначався, але планується відновлення урочистостей у 2025 році.

Всесвітній день балету, Міжнародний день патології, Всесвітній День боротьби з пневмонією: що відзначають 12 листопада

У середу, 12 листопада, у світі відзначається Міжнародний день патології, Всесвітній День боротьби з пневмонією, а також цей день присвячується Всесвітньому дню балету, передає УНН

Міжнародний день патології

У другу середу листопада у світі відзначається Міжнародний день патології. Подія була запроваджена у 2014 році Королівським коледжем патологів RCPath з метою відзначити вклад працівників патологічних та лабораторних медичних служб у вирішенні глобальних питань охорони здоров’я. Робота медичних працівників у галузі патології спрямована також на покращення результатів щодо здоров’я людського суспільства.

Спонсорами події виступають Sonic Healthcare UK та Британське товариство гематології. На конференціях розглядають питання вивчення та запровадження патологами й медичними працівниками інноваційних засобів і технологій, перспективи використання штучного інтелекту для проведення цифрової діагностики патологічних захворювань.

В круглому столі, що організовують на честь свята, приймають учать провідні вчені, професори, лікарі та консультанти з різних країн світу – Великобританії, Саудівської Аравії, США, Малайзії тощо.

Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби29.10.25, 09:00 • 101385 переглядiв

Всесвітній день балету

Починаючи з 2014 року, суспільство присвячує один з осінніх днів Всесвітньому дню балету. Ініціатором святкування виступив Лондонський королівський балет, ідею якого підтримала більшість відомих світових театрів.

У 2025 році Всесвітній день балету відзначатимуть 12 листопада. Це буде 10-те всесвітнє свято балету, і святкування саме і буде присвячене 10-річчю цього заходу. Святкування передбачає прямі трансляції занять, репетицій та вистав понад 60 провідних балетних труп з усього світу.

На жаль у 2024 році не відбувалося відзначення цієї події. 23 вересня 2024 року на офіційному сайті Всесвітнього дня балету з’явилася новина: Австралійський балет, Королівський балет і Балет Сан-Франциско вирішили призупинити цю подію в цьому році і сподіваються відновити її у 2025 році.

Український танцювальний дует здобув срібло на чемпіонаті світу в Румунії03.11.25, 13:52 • 2485 переглядiв

Всесвітній День боротьби з пневмонією

12 листопада - Всесвітній день боротьби з пневмонією. Пневмонія - це форма гострої респіраторної інфекції, яка вражає легені. Легені складаються з невеликих мішечків (альвеол), які наповнюються повітрям при диханні у здорової людини. Коли у людини пневмонія, альвеоли заповнюються слизом та рідиною, що робить дихання болісним та обмежує споживання кисню.

Пневмонія - основна інфекційна причина дитячої смертності у всьому світі. У 2019 році внаслідок неї померли 740 180 дітей віком до 5 років, що становить 14% усіх смертей дітей віком до 5 років. 

Пневмонія може передаватися кількома шляхами. Віруси та бактерії, які зазвичай зустрічаються у носі чи горлі дитини, можуть інфікувати легені при вдиханні. Вони також можуть поширюватися повітряно-краплинним шляхом при кашлі або чханні. Крім того, пневмонія може поширюватися через кров, особливо під час та незабаром після народження.

У всьому світі майже кожна третя (31%) дитина з підозрою на пневмонію не отримує медичної допомоги, й багато хто наражається на ризик виникнення пневмонії через низьке охоплення вакцинацією, високий рівень недоїдання та забруднення повітря.

Як розпізнати пневмонію: симптоми та поради лікаря12.03.25, 08:47 • 123804 перегляди

Павло Башинський

Суспільство
Малайзія
Велика Британія
Саудівська Аравія