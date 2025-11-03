Український танцювальний дует здобув срібло на чемпіонаті світу в Румунії
Київ • УНН
Українські танцюристи Ерл Вільямсон та Вероніка Мишко посіли друге місце на чемпіонаті світу серед дорослих професіоналів у Румунії. Це їхнє чергове досягнення після перемоги на чемпіонаті світу-2023.
Український танцювальний дует Ерл Вільямсон та Вероніка Мишко посіли друге місце на чемпіонаті світу серед дорослих професіоналів у програмі 10 танців, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорт.
Деталі
Чемпіонат світу відбувся у румунському місті Сибіу. "Золото" здобула пара з Румунії, "бронза" - в ізраїльського дуету.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2023 у Португалії Вероніка та Ерл стали чемпіонами світу з десяти танців.
