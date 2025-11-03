Український танцювальний дует здобув срібло на чемпіонаті світу в Румунії

$42.080.01
08:56 • 18190 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 24076 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 23553 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 22836 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 21071 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 25218 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 40130 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 71993 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 70605 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56899 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 20058 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 25063 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 71983 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Вінницька область
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Шахед-136
Золото

Український танцювальний дует здобув срібло на чемпіонаті світу в Румунії

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Українські танцюристи Ерл Вільямсон та Вероніка Мишко посіли друге місце на чемпіонаті світу серед дорослих професіоналів у Румунії. Це їхнє чергове досягнення після перемоги на чемпіонаті світу-2023.

Український танцювальний дует здобув срібло на чемпіонаті світу в Румунії

Український танцювальний дует Ерл Вільямсон та Вероніка Мишко посіли друге місце на чемпіонаті світу серед дорослих професіоналів у програмі 10 танців, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорт.

Деталі

Чемпіонат світу відбувся у румунському місті Сибіу. "Золото" здобула пара з Румунії, "бронза" - в ізраїльського дуету.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2023 у Португалії Вероніка та Ерл стали чемпіонами світу з десяти танців.

Українська збірна виборола друге місце на Кубку світу зі спортивних танців на візках09.09.25, 17:48 • 4319 переглядiв

Антоніна Туманова

Спорт
Золото
Ізраїль
Португалія
Румунія