Українська збірна виборола друге місце на Кубку світу зі спортивних танців на візках

Національна команда України зі спортивних танців на візках посіла друге загальнокомандне місце на Кубку світу-2025, який відбувся 5–7 вересня в італійському місті Ористано. Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України, пише УНН.

Деталі

У турнірі брали участь спортсмени з 20 країн світу.

Україну представляли 14 спортсменів, із яких 12 завоювали 13 нагород: 4 золоті, 6 срібних і 3 бронзові медалі. П’ять українських пар стали мультимедалістами змагань.

Чемпіони та призери Кубка світу-2025:

Іван Сівак – золото у "Фрістайлі" (чоловіки, клас 2), золото у "Сінглі" (чоловіки, клас 2) та срібло разом з Оленою Данкевич у "Комбі латина" (клас 2).

Ілона Слуговина / Олександр Оніщенко – золото в "Дуо стандарт" і "Дуо латина" (клас 1); також бронза для Слуговиної разом з Андрієм Мирончуком у "Комбі латина" (клас 1).

Сніжана та Володимир Керничні – два срібла ("Дуо фрістайл", "Дуо стандарт", клас 1) і бронза ("Дуо латина", клас 1).

Наталя Беспалова / Ілля Тенюта – срібло у "Комбі стандарт" (клас 2).

Вероніка Мірошник (юніори) – срібло у "Сінглі" (жінки, класична формула, клас 1).

Яна Верба (юніори) – срібло у "Сінглі" (жінки, класична формула, клас 2).

Наталя Єрмак – бронза у "Сінгл фрістайл" (жінки, клас 1).

Українська збірна вкотре підтвердила статус однієї з найсильніших у світі у пара-танцях.

Ярослава Магучіх здобула "срібло" у фіналі "Діамантова ліга" подолавши висоту у 2,02 м