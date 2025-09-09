$41.250.03
48.380.22
ukenru
14:25 • 980 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 32609 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 58499 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 52031 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 32743 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 28862 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27687 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39705 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 57703 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29238 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
Украинская сборная завоевала второе место на Кубке мира по спортивным танцам на колясках

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Сборная Украины заняла второе общекомандное место на Кубке мира-2025 по спортивным танцам на колясках в Италии. 12 из 14 украинских спортсменов завоевали 13 наград: 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Украинская сборная завоевала второе место на Кубке мира по спортивным танцам на колясках

Национальная команда Украины по спортивным танцам на колясках заняла второе общекомандное место на Кубке мира-2025, который состоялся 5–7 сентября в итальянском городе Ористано. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, пишет УНН.

Детали

В турнире принимали участие спортсмены из 20 стран мира.

Украину представляли 14 спортсменов, из которых 12 завоевали 13 наград: 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Пять украинских пар стали мультимедалистами соревнований.

Чемпионы и призеры Кубка мира-2025:

  • Иван Сивак – золото во "Фристайле" (мужчины, класс 2), золото в "Сингле" (мужчины, класс 2) и серебро вместе с Еленой Данкевич в "Комби латина" (класс 2).
    • Илона Слуговина / Александр Онищенко – золото в "Дуо стандарт" и "Дуо латина" (класс 1); также бронза для Слуговиной вместе с Андреем Мирончуком в "Комби латина" (класс 1).
      • Снежана и Владимир Керничные – два серебра ("Дуо фристайл", "Дуо стандарт", класс 1) и бронза ("Дуо латина", класс 1).
        • Наталья Беспалова / Илья Тенюта – серебро в "Комби стандарт" (класс 2).
          • Вероника Мирошник (юниоры) – серебро в "Сингле" (женщины, классическая формула, класс 1).
            • Яна Верба (юниоры) – серебро в "Сингле" (женщины, классическая формула, класс 2).
              • Наталья Ермак – бронза в "Сингл фристайл" (женщины, класс 1).

                Украинская сборная в очередной раз подтвердила статус одной из сильнейших в мире в пара-танцах.

                Ярослава Магучих завоевала «серебро» в финале «Бриллиантовой лиги», преодолев высоту 2,02 м27.08.25, 20:08 • 3367 просмотров

                Степан Гафтко

                Спорт
                Италия
                Украина