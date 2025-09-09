Украинская сборная завоевала второе место на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
Киев • УНН
Сборная Украины заняла второе общекомандное место на Кубке мира-2025 по спортивным танцам на колясках в Италии. 12 из 14 украинских спортсменов завоевали 13 наград: 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.
Национальная команда Украины по спортивным танцам на колясках заняла второе общекомандное место на Кубке мира-2025, который состоялся 5–7 сентября в итальянском городе Ористано. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, пишет УНН.
Детали
В турнире принимали участие спортсмены из 20 стран мира.
Украину представляли 14 спортсменов, из которых 12 завоевали 13 наград: 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Пять украинских пар стали мультимедалистами соревнований.
Чемпионы и призеры Кубка мира-2025:
- Иван Сивак – золото во "Фристайле" (мужчины, класс 2), золото в "Сингле" (мужчины, класс 2) и серебро вместе с Еленой Данкевич в "Комби латина" (класс 2).
- Илона Слуговина / Александр Онищенко – золото в "Дуо стандарт" и "Дуо латина" (класс 1); также бронза для Слуговиной вместе с Андреем Мирончуком в "Комби латина" (класс 1).
- Снежана и Владимир Керничные – два серебра ("Дуо фристайл", "Дуо стандарт", класс 1) и бронза ("Дуо латина", класс 1).
- Наталья Беспалова / Илья Тенюта – серебро в "Комби стандарт" (класс 2).
- Вероника Мирошник (юниоры) – серебро в "Сингле" (женщины, классическая формула, класс 1).
- Яна Верба (юниоры) – серебро в "Сингле" (женщины, классическая формула, класс 2).
- Наталья Ермак – бронза в "Сингл фристайл" (женщины, класс 1).
Украинская сборная в очередной раз подтвердила статус одной из сильнейших в мире в пара-танцах.
