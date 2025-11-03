Украинский танцевальный дуэт завоевал серебро на чемпионате мира в Румынии
Киев • УНН
Украинские танцоры Эрл Уильямсон и Вероника Мышко заняли второе место на чемпионате мира среди взрослых профессионалов в Румынии. Это их очередное достижение после победы на чемпионате мира-2023.
Украинский танцевальный дуэт Эрл Уильямсон и Вероника Мышко заняли второе место на чемпионате мира среди взрослых профессионалов в программе 10 танцев, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорт.
Детали
Чемпионат мира состоялся в румынском городе Сибиу. "Золото" завоевала пара из Румынии, "бронза" - у израильского дуэта.
Напомним, на чемпионате мира-2023 в Португалии Вероника и Эрл стали чемпионами мира по десяти танцам.
Украинская сборная завоевала второе место на Кубке мира по спортивным танцам на колясках09.09.25, 17:48 • 4319 просмотров