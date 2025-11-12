Всемирный день балета, Международный день патологии, Всемирный день борьбы с пневмонией: что отмечают 12 ноября

В среду, 12 ноября, в мире отмечается Международный день патологии, Всемирный день борьбы с пневмонией, а также этот день посвящается Всемирному дню балета, передает УНН.

Международный день патологии

Во вторую среду ноября в мире отмечается Международный день патологии. Событие было учреждено в 2014 году Королевским колледжем патологов RCPath с целью отметить вклад работников патологических и лабораторных медицинских служб в решение глобальных вопросов здравоохранения. Работа медицинских работников в области патологии направлена также на улучшение результатов в отношении здоровья человеческого общества.

Спонсорами события выступают Sonic Healthcare UK и Британское общество гематологии. На конференциях рассматриваются вопросы изучения и внедрения патологами и медицинскими работниками инновационных средств и технологий, перспективы использования искусственного интеллекта для проведения цифровой диагностики патологических заболеваний.

В круглом столе, который организуется в честь праздника, принимают участие ведущие ученые, профессора, врачи и консультанты из разных стран мира – Великобритании, Саудовской Аравии, США, Малайзии и т.д.

Всемирный день балета

Начиная с 2014 года, общество посвящает один из осенних дней Всемирному дню балета. Инициатором празднования выступил Лондонский королевский балет, идею которого поддержало большинство известных мировых театров.

В 2025 году Всемирный день балета будут отмечать 12 ноября. Это будет 10-й всемирный праздник балета, и празднование будет посвящено 10-летию этого мероприятия. Празднование предполагает прямые трансляции занятий, репетиций и спектаклей более 60 ведущих балетных трупп со всего мира.

К сожалению, в 2024 году не отмечалось это событие. 23 сентября 2024 года на официальном сайте Всемирного дня балета появилась новость: Австралийский балет, Королевский балет и Балет Сан-Франциско решили приостановить это событие в этом году и надеются возобновить его в 2025 году.

Всемирный день борьбы с пневмонией

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией. Пневмония - это форма острой респираторной инфекции, которая поражает легкие. Легкие состоят из небольших мешочков (альвеол), которые наполняются воздухом при дыхании у здорового человека. Когда у человека пневмония, альвеолы заполняются слизью и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает потребление кислорода.

Пневмония - основная инфекционная причина детской смертности во всем мире. В 2019 году в результате нее умерли 740 180 детей в возрасте до 5 лет, что составляет 14% всех смертей детей в возрасте до 5 лет.

Пневмония может передаваться несколькими путями. Вирусы и бактерии, которые обычно встречаются в носу или горле ребенка, могут инфицировать легкие при вдыхании. Они также могут распространяться воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Кроме того, пневмония может распространяться через кровь, особенно во время и вскоре после рождения.

Во всем мире почти каждый третий (31%) ребенок с подозрением на пневмонию не получает медицинской помощи, и многие подвергаются риску возникновения пневмонии из-за низкого охвата вакцинацией, высокого уровня недоедания и загрязнения воздуха.

