Ворожий безпілотник типу "Молнія" вдарив по дитячому майданчику в Харкові

У Холодногірському районі Харкова стався удар ворожого безпілотника типу "Молнія". Загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Удар припав на дитячий майданчик. Унаслідок вибуху в прилеглих багатоповерхівках вибито кілька вікон. Мер Харкова Ігор Терехор зазначив: "На щастя – без постраждалих та загиблих".

Нагадаємо

В Україні тривають відновлювальні роботи після нічної атаки, під час якої ворог запустив понад 170 дронів. За тиждень росія застосувала майже 1000 ударних БпЛА, 980 керованих авіаційних бомб та 36 ракет різних типів.