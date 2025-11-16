Вражеский беспилотник типа "Молния" ударил по детской площадке в Харькове
Киев • УНН
В Холодногорском районе Харькова вражеский беспилотник типа "Молния" попал в детскую площадку. Пострадавших и погибших нет, но взрывной волной выбито несколько окон в близлежащих многоэтажках.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Удар пришелся на детскую площадку. В результате взрыва в близлежащих многоэтажках выбито несколько окон. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил: "К счастью – без пострадавших и погибших".
Напомним
В Украине продолжаются восстановительные работы после ночной атаки, во время которой враг запустил более 170 дронов. За неделю россия применила почти 1000 ударных БпЛА, 980 управляемых авиационных бомб и 36 ракет различных типов.