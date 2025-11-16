$42.060.00
08:19 • 20409 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 07:00 • 29259 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 05:50 • 15575 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 28379 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 43699 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 43736 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 41175 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52523 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 44943 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38594 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
Вражеский беспилотник типа "Молния" ударил по детской площадке в Харькове

Киев • УНН

 1968 просмотра

В Холодногорском районе Харькова вражеский беспилотник типа "Молния" попал в детскую площадку. Пострадавших и погибших нет, но взрывной волной выбито несколько окон в близлежащих многоэтажках.

Вражеский беспилотник типа "Молния" ударил по детской площадке в Харькове

В Холодногорском районе Харькова произошел удар вражеского беспилотника типа "Молния". Погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Удар пришелся на детскую площадку. В результате взрыва в близлежащих многоэтажках выбито несколько окон. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил: "К счастью – без пострадавших и погибших".

Напомним

В Украине продолжаются восстановительные работы после ночной атаки, во время которой враг запустил более 170 дронов. За неделю россия применила почти 1000 ударных БпЛА, 980 управляемых авиационных бомб и 36 ракет различных типов.

Алла Киосак

