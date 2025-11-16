Вражеский беспилотник типа "Молния" ударил по детской площадке в Харькове

В Холодногорском районе Харькова произошел удар вражеского беспилотника типа "Молния". Погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Удар пришелся на детскую площадку. В результате взрыва в близлежащих многоэтажках выбито несколько окон. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил: "К счастью – без пострадавших и погибших".

Напомним

В Украине продолжаются восстановительные работы после ночной атаки, во время которой враг запустил более 170 дронов. За неделю россия применила почти 1000 ударных БпЛА, 980 управляемых авиационных бомб и 36 ракет различных типов.